Участницей протеста была активистка Грета Тунберг.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2024" официально завершился, однако скандалы вокруг него не утихают.

Оказалось, что во время проведения шоу на улице в Мальме собрались митингующие. Они требовали дисквалифицировать представительницу Израиля Эден Голан, которая ранее жила и выступала в РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Суспільне Новини.

Отмечается, что инициатором протеста стала известная 21-летняя эко-активистка Грета Тунберг. На кадрах, которые попали в сеть видно, что девушку позже задержали правоохранители.

К слову, протестующие даже попытались прорваться сквозь ограждение, которое не позволяет попасть в зону песенного конкурса. Однако правоохранители не дали сорвать шоу. Будут ли выдвигать обвинения Грете и другим активистам - пока неизвестно.

Сама представительница Израиля пока не комментировала эту ситуацию. А на "Евровидении-2024" она заняла 5 место.

Что известно о скандалах вокруг представительницы Израиля

Накануне конкурса с Эден Голан случалось много скандалов. В частности сначала ее хотели отстранить от участия в "Евровидении" из-за песни, в которой якобы нашли политический подтекст. Однако позже она изменила композицию на другую.

Затем стало известно, что она родилась в Израиле, но 13 лет своей жизни прожила в РФ. Там она работала и неоднократно выступала в оккупированном Крыму.

Также во время репетиции Голан освистали зрители в зале. Они начали поднимать запрещенные на шоу флаги Палестины и возмущенно кричать.

Напомним, ранее представительницу Израиля на "Евровидении-2024" внесли в базу "Миротворец".

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