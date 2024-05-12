Украинки поблагодарили всех, кто за них голосовал.

Накануне, 11 мая, отгремел гранд-финал международного песенного конкурса "Евровидение-2024". Представительницы Украины Jerry Heil и Alyona Alyona достойно выступили на сцене и заняли 3 место на конкурсе. Певицы уже успели отреагировать на результат шоу.

Как известно, дуэт выступил под номером 2. В кулуарах этот порядковый номер называют death spot - смертельная позиция. По статистике Евровидения, большинство конкурсантов, которые выступали под этим номером занимали места после 20.

Однако благодаря Jerry Heil и Alyona Alyona и зрителям, которые голосовали, этого удалось избежать. Украинки получили суммарно 453 балла: 146 от жюри и 307 от зрителей. Поэтому девушки получили заслуженную бронзу, хотя в день Евровидения букмекеры предсказывали им 6 место.

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Своим феерическим выступлением Jerry Heil и Alyona Alyona показали, что порядковый номер не решает, победит ли участник. В первую очередь, важна поддержка зрителей:

Ваша поддержка сделала невероятное! Мы были на death spot! Статистически все, кто в эфире 2-м номером, занимал места от 20 и выше! Мы с вами вырвались на 3 место! Вы понимаете, что вообще мы с вами сделали вместе?

Исполнительницы выразили свою благодарность всем зрителям, которые отдали свой голос за них. В своем посте девушки еще раз напомнили о войне в Украине, военнопленных и показали величие украинской музыки.

"Друзья, мы нереально благодарны! Третье место после такого голосования жюри - вот что может сделать объединенный народ! Искренне очень-очень благодарны! Вам, всем, кто болел, распространял и голосовал максимально и конечно, всей нашей чрезвычайно трудолюбивой и талантливой команде!" - написала Jerry Heil в Instagram.

К слову, нынешними победителями стали представители Швейцарии - Nemo с песней "The Code".

Напомним, ранее стало известно, сколько баллов от Украины получили участники "Евровидения-2024".

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