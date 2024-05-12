Певица подчеркнула, что гордится Alyona Alyona и Jerry Heil.

На "Евровидении-2024" спикером от Украины стала певица Джамала. Она объявила баллы национального жюри. Артистка рассказала, как готовилась к прямому эфиру в бомбоубежище, и оценила выступление Alyona Alyona и Jerry Heil.

Как известно, самый большой балл от Украины достался Nemo - представителям Швейцарии, которые победили на конкурсе.

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В своем Instagram беременная Джамала показала кадры из бомбоубежища, где и объявляла баллы национального жюри. В прямом эфире певица появилась в пышном платье и накидке цвета "тиффани". Образ для исполнительницы создала украинский дизайнер Эльвира Гасанова.

"Киев. Война. Бомбоубежище. Но должны ретранслировать миру смелость Украины. Ретранслировать миру то, что мы боремся и продолжаем жизнь несмотря ни на что. Поздравляю Nemo с блестящей победой. И горжусь нашими девушками", - написала под фото спикер.

Также Джамала прокомментировала номер дуэта Alyona Alyona и Jerry Heil. Артистка подчеркнула, что гордится девушками и их конкурсной песней "Teresa&Maria".

"Спасибо Alyona Alyona, Jerry Heil, Таню Муиньо и команде за красивое 3 место! Это был очень напряженный финал Евровидения", - отметила исполнительница.

Напомним, ранее стало известно, сколько баллов получили участники "Евровидения-2024".

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