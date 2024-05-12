Украинцы напомнили всему миру о военнопленных и войне.

Украинская делегация на "Евровидении-2024" надела патриотические футболки. Команда певиц Alyona Alyona и Jerry Heil выбрали для финала футболки с надписью в поддержку украинских военнопленных.

Представители команды Украины в гранд-финале Евровидения 11 мая появились в Green Room (место, где находятся участники во время конкурса) в черных футболках. На них была патриотическая надпись "Free Azovstal Defenders", что переводится, как: "Свободу Защитникам Азовстали".

Интересно, что украинцы решили использовать максимально эфирное время конкурса, чтобы появиться в такой одежде. Alyona Alyona и Jerry Heil не только достойно представили Украину и заняли третье место, но и напомнили всему миру о военнопленных и войне в Украине.

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Кроме патриотической одежды, девушки также в конце своего выступления произнесли на английском: "Свободу и мир Украине".

"Мы хотим призвать все мировое сообщество сейчас, когда максимально большое количество внимания приковано к нам, сделать так, чтобы военнопленных обменяли всех на всех. Чтобы наши ребята, девушки, дети вернулись домой, получили достойное лечение и достойный уровень жизни. А самое главное - благодарность от нас за все то, что они пережили", - отметила в своем Instagram Alyona Alyona.

Напомним, ранее Jerry Heil и Alyona Alyona отреагировали на 3 место на Евровидении.

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