Влад Шевченко поделился щемящими кадрами с беременной женой.

Известный украинский TikTok-блогер, актер "Лиги смеха" Влад Шевченко ждет первенца. Комик показал нежные кадры с женой.

Радостное известие о беременности жены Влад Шевченко сообщил в Instagram. Блогер опубликовал несколько кадров, на которых у его жены Анастасии виднеется округлый животик. Влюбленные одеты в family look.

"Особый день для особой новости - мы станем родителями", - лаконично подписал фотографии юморист.

Видео дня

В комментариях под постом комика звездную пару уже успели поздравить украинские знаменитости. В частности, Владимир Дантес, Даша Майорова, Андрей Бедняков, Наталка Денисенко, Лачен написали теплые слова Анастасии и Владу.

"Боже! Какое счастье"

"Класс! Поздравляю"

"Поздравляю вас! Это такое счастье! Скоро, видимо, будет столько скетчей про отцовство, уже жду"

К слову, Влад Шевченко в отношениях с женой Анастасией уже восемь лет. Девушка родом из Донецкой области, но после начала боевых действий на востоке Украины, переехала в Винницу. Там она познакомилась с блогером. Шевченко рассказывал, что влюбился в жену с первого взгляда, а сейчас она его муза, и помогает ему писать сценарии для роликов в TikTok.

Напомним, ранее стало известно, что Мария Яремчук беременна первенцем. В сети предположили, кто мог стать отцом ребенка.

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