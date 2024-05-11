По словам Росса, все может закончиться в 2025 году.

Астролог Влад Росс рассказал, что 25 мая 2025 года Сатурн войдет в знак Овна. В этот период может быть заморозка полномасштабной войны, так как Сатурн - самая морозная планета.

В этот же период, по словам Росса, в Украине могут отменить военное положение.

"Я считаю, что в Украине отменят военное положение в 2025 году, особенно в пятом месяце, особенно, если будет это 25 мая, я не буду загадывать точно, но по нумерологии она совпадает с вхождением Сатурна в знак Овен", - сказал Росс в своем новом астрологическом прогнозе.

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Он добавил, что как только в силу вступят договоренности о мире, семьи смогут воссоединиться.

"Я думаю, как только будет объявлено перемирие, мужчины сразу воссоединятся со своими женами, которые находятся за рубежом. Сразу, как только не будет войны и военного положения, все будут свободно ездить куда угодно, будем выезжать, куда мы хотим. Поэтому ждем 2025 года", - обнадежил астролог.

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