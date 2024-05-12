В Мальме завершился гранд-финал песенного конкурса.

В прямом эфире гранд-финала песенного конкурса "Евровидение-2024", который состоялся 11 мая, певица Джамала объявила баллы от Украины.

Оценки были распределены между такими странами:

Ирландия - 10 баллов

Швеция - 8 баллов

Германия - 7 баллов

Франция - 6 баллов

Литва - 5 баллов

Хорватия - 4 балла

Португалия - 3 балла

Италия - 2 балла

Люксембург - 1 балл.

Самую высокую оценку - 12 баллов - Украина отдала представителю Швейцарии певцу Nemo, который и стал победителем "Евровидения-2024".

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К слову, в Национальное жюри на "Евровидении-2024" вошли: певица Елена Тополя, хореографы-постановщики Елена Коляденко и Константин Томильченко и музыкальный обозреватель Макс Нагорняк.

Какие были правила голосования на "Евровидении-2024"

Отметим, что правила голосования за конкурсантов в этом году были изменены. Например, нововведением было то, что линии для голосования были открыты перед выступлениями всех финалистов, а не после. Отдать свой голос за любимого певца можно было также в течение всего концерта и 40 минут после завершения основной конкурсной программы с представителями всех 25 стран.

Напомним, ранее стало известно, как прошел гранд-финал конкурса "Евровидение-2024".

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