Поздравление с Днем матери в прозе, стихах и красивые открытки к празднику - в нашей подборке.

Мама - человек, который дал нам жизнь, человек, которому мы обязаны нашими умениями, знаниями, воспитанием, чертами характера и многим другим. Праздник с Днем матери Украина и весь мир ежегодно отмечают во второе воскресенье мая. В 2024 году эта дата выпадает на 12 мая. Как красиво поздравить мам и будущих мам с этим замечательным праздником, какие слова можно сказать или написать в День матери самому дорогому человеку и какую открытку отправить - вы найдете в нашей подборке.

Поздравления с Днем матери в прозе

С Днем матери, моя замечательная и самая лучшая мамочка! Пусть счастье будет даже в мелочах, а здоровье никогда не подводит!

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Видео дня

Любимая мама! В этот день хочу сказать спасибо за то, что ты есть и благодаря тебе есть я. Желаю еще долгие годы радовать нас своей заботой, дарить мудрые советы и оставаться самым надежным тылом.

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С праздником, моя самая главная женщина на земле! Любимая мамочка, желаю тебе всего самого лучшего и прекрасного на свете. Пусть в глазах твоих светится счастье. Пусть в душе живет любовь и надежда.

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Спасибо за жизнь, Мама! С Днём Матери! Я безумно люблю тебя и ценю, знай это. Я хочу пожелать тебе всего самого прекрасного что только есть в этом мире, пусть твоя жизнь всегда будет счастливой и яркой! Я рядом!

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С днем матери! Мамочка, ты всегда наполняешь меня мудростью, добром и даешь дельные советы, твоя любовь согревает изнутри и дает мне крылья, будь здоровой и самой счастливой!

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Мамуль, будь самой счастливой, всегда улыбчивой, кипи энергией и поменьше болей! Пусть сердце твое успокоится от успешности и устроенности нашей, а душа согревается теплом любящих тебя детей.

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Мамочка, родная моя, поздравляю тебя с Днем матери! Желаю душевного тепла, огромного счастья и гармонии. Ты у меня самая лучшая на свете! Всегда оставайся такой же лучезарной, доброй, нежной и красивой. Пусть все твои мечты сбываются, а глаза светятся радостью и не знают тревог. Люблю тебя всем сердцем! Спасибо тебе за труд, воспитание и бесконечную заботу.

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Дорогая мамочка, я точно знаю, что в любое время могу прийти к тебе за советом, ты выслушаешь, и сразу станет легче. Ты всегда меня понимаешь, ты всегда меня поддерживаешь - ты моя самая лучшая подруга. Ты всегда учила и учишь меня жить и радоваться жизни. Я желаю тебе быть всегда здоровой, не терять свое чувство юмора, жизненную энергию, молодость души. С праздником тебя, моя родная!

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С моего первого вздоха и до сегодняшнего дня, нет человека роднее и ближе, чем ты, мама! Этот праздник - только лишь повод сказать тебе о том, что я чувствую каждый день: я люблю тебя больше всех на Земле! Да хранит тебя жизнь от плохого, долгих и счастливых лет жизни, мамочка!

***

Любимая мама, сегодня день матери, и потому все поздравления и теплые слова - только для тебя. Спасибо тебе, мамочка, за жизнь, подаренную мне, за терпение, с которым ты растила меня и воспитывала, за то, что помогла стать тем, кто я есть сейчас. Я желаю тебе в первую очередь здоровья, физического и душевного, пусть волосы никогда не седеют, а глаза всегда сияют радостью и теплом. Чаще улыбайся и никогда не грусти.

С Днем матери - поздравление в стихах

Все комплименты мира

Сегодня для тебя.

С Днем мамы поздравляю,

Любимая моя!

Живи как можно дольше,

И радуйся всегда.

Любви тебе, здоровья

На долгие года!

***

Мамочка любимая,

Будь самая красивая,

Никем не повторимая

И больше всех счастливая.

Пусть руки твои нежные

Всегда тепло хранят.

Со светлою надеждою

Пускай глаза глядят.

***

Я от души тебе желаю

Большого счастья и любви.

Как можно чаще улыбайся

И вечно, мамочка, живи.

В глазах пусть огоньки сияют,

На сердце будет пусть покой.

И что бы в жизни ни случилось,

Ты помни: я всегда с тобой!

***

День особенный такой,

День мамули - он святой,

С праздником, родная,

От души я поздравляю!

Будь здорова ты всегда

И счастлива, и добра,

Я люблю тебя, ты знай,

Отдыхать не забывай.

***

Мамочка, любимая, родная!

Что тебе в твой праздник пожелать?

Неустанно небо умоляю

Никогда тебя не потерять.

Я целую твои ласковые руки,

Торопясь всё важное сказать.

Чтоб не знать тебе ни слез, ни муки,

Не болеть, не плакать, не страдать.

Я тебя с любовью обнимаю.

Без тебя я - птица без крыла.

Ты одна такая, ты святая.

Я хочу, чтоб вечно ты жила!

***

В День мамы лучшую из мам

Хочу согреть любовью.

Хочу, родная, пожелать

Гармонии, здоровья.

Пусть руки нежные твои

Усталости не знают.

Пусть будет на душе тепло,

Глаза твои сияют!

***

Мамуля, пусть твои глаза

Сияют, словно две звезды!

Пусть сердце верит в чудеса,

Ведь все исполнятся мечты!

Тебя люблю я, дорогая,

Ведь ты на свете всех родней!

Тебе всем сердцем я желаю

Много счастливых, ярких дней!

***

Спасибо, мамочка, тебе.

Что ты всегда со мною рядом.

Готовишь лучший ты обед

И успокоить можешь взглядом.

Спасибо, что дала мне жизнь,

Что знаешь ты на все ответы.

Прошу, сегодня улыбнись –

Ты лучшая на свете!

***

Мамочка наша родная,

Эти нежные строки - тебе.

Самой милой и самой красивой,

Самой доброй на этой земле.

Пусть печали в твой дом не заходят,

Пусть болезни пройдут стороной.

Мы весь мир поместили б в ладони

И тебе подарили одной.

Но и этого было бы мало,

Чтоб воздать за твою доброту.

Мы всю жизнь, наша милая мама,

Пред тобой в неоплатном долгу.

С праздником, мам!

***

Ты у меня одна такая, мама,

Любимая, незаменимая, родная.

И в этот день скажу я без утайки, прямо:

Что делал без тебя бы я, не знаю.

Всегда ты рядом в трудную минуту,

Всегда поддержишь словом добрым и советом.

Я никогда твоих рук нежных не забуду,

Единственная для меня ты в целом свете!

Картинки с Днем матери

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Ранее мы рассказывали, когда День семьи в Украине отмечают в 2024 году - новая дата праздника.

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