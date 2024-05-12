Мама - человек, который дал нам жизнь, человек, которому мы обязаны нашими умениями, знаниями, воспитанием, чертами характера и многим другим. Праздник с Днем матери Украина и весь мир ежегодно отмечают во второе воскресенье мая. В 2024 году эта дата выпадает на 12 мая. Как красиво поздравить мам и будущих мам с этим замечательным праздником, какие слова можно сказать или написать в День матери самому дорогому человеку и какую открытку отправить - вы найдете в нашей подборке.
Поздравления с Днем матери в прозе
С Днем матери, моя замечательная и самая лучшая мамочка! Пусть счастье будет даже в мелочах, а здоровье никогда не подводит!
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Любимая мама! В этот день хочу сказать спасибо за то, что ты есть и благодаря тебе есть я. Желаю еще долгие годы радовать нас своей заботой, дарить мудрые советы и оставаться самым надежным тылом.
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С праздником, моя самая главная женщина на земле! Любимая мамочка, желаю тебе всего самого лучшего и прекрасного на свете. Пусть в глазах твоих светится счастье. Пусть в душе живет любовь и надежда.
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Спасибо за жизнь, Мама! С Днём Матери! Я безумно люблю тебя и ценю, знай это. Я хочу пожелать тебе всего самого прекрасного что только есть в этом мире, пусть твоя жизнь всегда будет счастливой и яркой! Я рядом!
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С днем матери! Мамочка, ты всегда наполняешь меня мудростью, добром и даешь дельные советы, твоя любовь согревает изнутри и дает мне крылья, будь здоровой и самой счастливой!
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Мамуль, будь самой счастливой, всегда улыбчивой, кипи энергией и поменьше болей! Пусть сердце твое успокоится от успешности и устроенности нашей, а душа согревается теплом любящих тебя детей.
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Мамочка, родная моя, поздравляю тебя с Днем матери! Желаю душевного тепла, огромного счастья и гармонии. Ты у меня самая лучшая на свете! Всегда оставайся такой же лучезарной, доброй, нежной и красивой. Пусть все твои мечты сбываются, а глаза светятся радостью и не знают тревог. Люблю тебя всем сердцем! Спасибо тебе за труд, воспитание и бесконечную заботу.
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Дорогая мамочка, я точно знаю, что в любое время могу прийти к тебе за советом, ты выслушаешь, и сразу станет легче. Ты всегда меня понимаешь, ты всегда меня поддерживаешь - ты моя самая лучшая подруга. Ты всегда учила и учишь меня жить и радоваться жизни. Я желаю тебе быть всегда здоровой, не терять свое чувство юмора, жизненную энергию, молодость души. С праздником тебя, моя родная!
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С моего первого вздоха и до сегодняшнего дня, нет человека роднее и ближе, чем ты, мама! Этот праздник - только лишь повод сказать тебе о том, что я чувствую каждый день: я люблю тебя больше всех на Земле! Да хранит тебя жизнь от плохого, долгих и счастливых лет жизни, мамочка!
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Любимая мама, сегодня день матери, и потому все поздравления и теплые слова - только для тебя. Спасибо тебе, мамочка, за жизнь, подаренную мне, за терпение, с которым ты растила меня и воспитывала, за то, что помогла стать тем, кто я есть сейчас. Я желаю тебе в первую очередь здоровья, физического и душевного, пусть волосы никогда не седеют, а глаза всегда сияют радостью и теплом. Чаще улыбайся и никогда не грусти.
С Днем матери - поздравление в стихах
Все комплименты мира
Сегодня для тебя.
С Днем мамы поздравляю,
Любимая моя!
Живи как можно дольше,
И радуйся всегда.
Любви тебе, здоровья
На долгие года!
***
Мамочка любимая,
Будь самая красивая,
Никем не повторимая
И больше всех счастливая.
Пусть руки твои нежные
Всегда тепло хранят.
Со светлою надеждою
Пускай глаза глядят.
***
Я от души тебе желаю
Большого счастья и любви.
Как можно чаще улыбайся
И вечно, мамочка, живи.
В глазах пусть огоньки сияют,
На сердце будет пусть покой.
И что бы в жизни ни случилось,
Ты помни: я всегда с тобой!
***
День особенный такой,
День мамули - он святой,
С праздником, родная,
От души я поздравляю!
Будь здорова ты всегда
И счастлива, и добра,
Я люблю тебя, ты знай,
Отдыхать не забывай.
***
Мамочка, любимая, родная!
Что тебе в твой праздник пожелать?
Неустанно небо умоляю
Никогда тебя не потерять.
Я целую твои ласковые руки,
Торопясь всё важное сказать.
Чтоб не знать тебе ни слез, ни муки,
Не болеть, не плакать, не страдать.
Я тебя с любовью обнимаю.
Без тебя я - птица без крыла.
Ты одна такая, ты святая.
Я хочу, чтоб вечно ты жила!
***
В День мамы лучшую из мам
Хочу согреть любовью.
Хочу, родная, пожелать
Гармонии, здоровья.
Пусть руки нежные твои
Усталости не знают.
Пусть будет на душе тепло,
Глаза твои сияют!
***
Мамуля, пусть твои глаза
Сияют, словно две звезды!
Пусть сердце верит в чудеса,
Ведь все исполнятся мечты!
Тебя люблю я, дорогая,
Ведь ты на свете всех родней!
Тебе всем сердцем я желаю
Много счастливых, ярких дней!
***
Спасибо, мамочка, тебе.
Что ты всегда со мною рядом.
Готовишь лучший ты обед
И успокоить можешь взглядом.
Спасибо, что дала мне жизнь,
Что знаешь ты на все ответы.
Прошу, сегодня улыбнись –
Ты лучшая на свете!
***
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
С праздником, мам!
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Ты у меня одна такая, мама,
Любимая, незаменимая, родная.
И в этот день скажу я без утайки, прямо:
Что делал без тебя бы я, не знаю.
Всегда ты рядом в трудную минуту,
Всегда поддержишь словом добрым и советом.
Я никогда твоих рук нежных не забуду,
Единственная для меня ты в целом свете!
Картинки с Днем матери
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