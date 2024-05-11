Он отметил, что дочь и сын тяжело переживают адаптацию к новым условиям жизни.

Лидер украинской группы "O.Torvald" Женя Галич, который с первых дней ушел в ряды ВСУ, рассказал о влиянии войны на его детей.

У мужчины и его жены Валерии есть 10-летняя дочь Ева и 6-летний сын Данил. Сейчас дети вместе с мамой находятся за границей. Однако во время встреч Женя все равно замечает, как они изменились.

"Мои дети слышали первые взрывы и они после этого выехали за пределы Украины. И сейчас жену регулярно вызывают в садик потому, что Данька, по словам воспитательниц, достаточно агрессивно ведет себя. В какой-то момент они пошли к психологу и он говорит, что мальчик непослушный. А вот другой специалист сказал так: "Смотрите, он не умеет, как вы выражать свои эмоции, он не может сказать: "У меня депрессия", он варит все в себе", - рассказал Галич в подкасте "Вдома поговоримо".

Женя отмечает, что разлуку с ним и домом мальчик переживает достаточно тяжело. И он замечает такие эмоциональные качели у сына:

"Когда он приезжает, то бросается на меня, мы тусуемся, бесимся, катаемся. Все супер. И вот ровно в день, когда нужно разъезжаться, он просыпается утром и меняется. Даня молчит весь день, вообще не говорит и постоянно кусает губы себе, но не плачет ни секунды. Потом мы едем в машине на вокзал, он обнимает меня за шею и жена говорит, что, когда тебя видит, то он не плачет, а только он садится в поезд или автобус - начинается истерика".

А вот дочь, по словам музыканта, сразу начинает показывать свои эмоции и постоянно плачет, когда нужно уезжать. Поэтому музыкант отмечает, что это лишь первые сигналы того, как война влияет на украинских детей.

"Мне психологи объяснили, что дети, которые даже остались в Украине, которые слышат ежедневно эти тревоги... Все говорят, что "они к этому привыкли", "у наших детей просто забрали детство" - это классные фразы, но дело в том, что последствия этого "забранного детства" нам нужно будет выгребать через 10-15 лет, когда они станут взрослыми", - подчеркнул певец.

Напомним, ранее певица Наталья Могилевская призналась, что пережили ее дети во время войны.

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