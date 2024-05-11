Она подчеркнула, что пыталась донести им правду.

Украинская актриса театра и кино Вера Кобзарь, которая известна по фильмам "Скажене весілля", "Папік", "Роман з детективом" и многими другими работами, рассказала о родственниках из РФ.

Она отметила, что ее отец родом из Сибири. Поэтому они имеют немало родственников в стране-агрессоре, с которыми поддерживали связь до 24 февраля 2022 года.

"С 2014-го года война началась, но тогда мы поддерживали отношения, еще тогда говорили. Но в начале полномасштабного вторжения, понимая, что они информативно изолированы, я пыталась тетям, брату двоюродному сообщать, что происходит у нас. Я говорила, где мы находимся, то, что в Telegram-каналах находила, там пыталась еще им присылать. И некоторые писали: "Боже, какой ужас. Давайте сразу сюда". Но уже тогда мы поняли, что не будет этой связи", - рассказала Вера в интервью журналистке Алине Доротюк.

Актриса добавила, что не ошиблась. Ведь позже она получила сообщение от родственников совершенно противоположного характера:

"Мне написали: "Избавь нас от фейков, это фашисты, нацисты - вы". И я написала, что ты участвуешь в геноциде моего народа. И все. Мы всех заблокировали! Еще что-то пытались они присылать, но после блокировки уже никакого... Еще папа имел разговор и он сказал: "Вы не братский народ, а бл**ский. Учите китайский". Конечно, ему больно, это родные люди, они знали о нашей жизни и они поверили кому-то, а не родному брату или племяннице".

По словам Веры, родня из РФ не верила в масштабность ситуации в Украине, в убийства мирных людей или в разрушение городов.

Но после смерти матери год назад, Кобзарь решила все же написать им сообщение об этой трагедии и пожалела.

"Папа попросил написать. Я разблокировала, прислала, что мама ушла, и они: "Что случилось? Как там Вася? (мой папа)". И меня это тоже удивило, то есть год прошел войны, вы не интересовались... Поэтому мы не просто дистанцировались, а отрезали что-либо с ними", - подчеркнула женщина.

Напомним, ранее актриса Виталина Библив шокировала историей о родственниках, которые поддерживают Россию.

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