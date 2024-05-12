Представители страны негативно высказались о Европейском вещателе.

Вещатель Нидерландов отреагировал на дисквалификацию представителя страны на "Евровидении-2024" Йоста Кляйна. Там объяснили, что на самом деле стало причиной недопущения певца к конкурсу.

Как известно, Йосту Кляйну выдвинули обвинения из-за плохого отношения к операторке конкурса. В Instagram вещатель указывает, что после второго полуфинала, который состоялся 9 мая, артист просил, чтобы его не снимали на видео. Однако участница съемочной группы не послушала конкурсанта. Из-за этого певец замахнулся рукой на ее камеру.

"После выступления в четверг произошел инцидент. Вопреки четко заключенным договоренностям, Йоста сняли на видео, когда он сошел со сцены и спешил в "зеленую комнату". В тот момент Йост неоднократно показывал, что не хочет, чтобы его снимали. Его просьбой пренебрегли. Это привело к угрожающему движению Йоста в сторону камеры", - указано в заявлении.

Видео дня

Кроме того, отмечается, что Йост не касался операторки. Полиция провела расследование и делегация из Нидерландов пыталась решить конфликт с Европейским общественным вещателем (EBU). Однако страну все же выгнали из шоу.

"Йост не прикасался к оператору. Об этом инциденте сообщили, после чего EBU и полиция провели расследование. Мы консультировались с EBU и предложили несколько вариантов решений. Тем не менее EBU все же решил дисквалифицировать Йоста Кляйна", - пишет нидерландский вещатель.

Как объясняет вещатель, они не согласны с недопущением к конкурсу. По словам представителя Нидерландов, дисквалификация не является равноценной подобному нарушению.

Мы считаем этот штраф очень большим и неравноценным. Мы выступаем за хорошие манеры, пусть не будет недоразумений, но, по нашему мнению, наказание дисквалификацией не является равноценным этому инциденту. Мы очень разочарованы и расстроены.

Напомним, ранее из-за представительницы Израиля на финале "Евровидения-2024" собрался митинг.

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