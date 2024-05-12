Jerry Heil и Alyona Alyona заняли третье место на конкурсе.

Гранд-финал международного музыкального песенного конкурса "Евровидение-2024", который состоялся в шведском городе Мальме, официально завершился. В этом году Украину представлял дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona с композицией "Teresa & Maria".

По итогам голосования украинские певицы получили суммарно 453 балла: 146 от жюри и 307 от зрителей. Это позволило занять третье место в турнирной таблице.

Интересно, что выше всего Украину оценило жюри из Чехии и Молдовы. Эти страны дали нашим представительницам по 12 баллов. Таким образом они поддержали украинок, которые искренне радовались и благодарили за высокие оценки.

Также выступление девушек понравилось Франции, Польше и Эстонии. Эти страны дали по 10 баллов. К слову, эстонская спикерша даже вышла в прямой эфир на фоне сооружений, которые подсвечивались желто-голубыми цветами. Таким образом эстонцы также выразили свою поддержку украинскому народу.

По 8 баллов дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona получил от Финляндии, Латвии и Израиля. Другие же страны дали меньшее количество баллов нашим артисткам.

Отметим, певица Джамала, которая была спикером от Украины, также объявила оценки. В частности, 12 баллов украинцы отдали швейцарцу, который пел композицию "The Code".

Напомним, первое место нынешнего "Евровидения" получил представитель Швейцарии, которого зовут Nemo. Они (как певец просит себя называть) получили 591 балл. Серебро завоевал певец из Хорватии Baby Lasagna, которому букмекеры накануне пророчили победу.

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