Певец дал волю эмоциям на сцене.

68-й международный песенный конкурс "Евровидение-2024" завершился. В ночь с 11 на 12 мая был определен победитель шоу. Им стал певец Nemo из Швейцарии. Его песня "The Code" получила наибольшее количество баллов - 591 и заняла первое место среди всех 25 стран-участников.

Но когда Nemo исполнил повторно песню с заветной наградой в руках, то на сцене произошел конфуз. Певец эмоционально упал на пол и ударил свою награду - хрустальный микрофон. В результате статуэтка неожиданно разлетелась на кусочки.

По словам исполнителя, он очень испугался и расстроился. Однако позже у себя в Instagram Nemo отметил, что ему дали новую награду. Теперь он будет беречь ее еще больше.

"Я не могу поверить, что это произошло. Я сломал трофей. Однако мне уже дали новый. Спасибо всем за поддержку, за то, что слушали, говорили теплые слова. Еще увидимся", - сказал победитель "Евровидения-2024".

К слову, в гранд-финале "Евровидения-2024" представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil заняли третье место. За свою композицию "Teresa & Maria" они получили 453 балла.

Напомним, ранее стало известно о чем песня победителя "Евровидения-2024" под названием "The Code".

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