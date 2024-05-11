Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН рассказал, что должно быть на каждой кухне.

В каждом доме кухня - это не просто место для кулинарных творений, это святилище, где происходит магия, особенно, когда речь идет о привлечении процветания и финансового достатка в нашу жизнь.

Независимо от того, являетесь ли вы опытной колдуньей на кухне или просто интересуетесь мистическим потенциалом своего кухонного пространства, наличие правильных инструментов может усилить ваши усилия в создании финансовой стабильности и комфорта для вашей семьи. Вот 8 основных предметов, которые должна иметь каждая девушка на своей кухне, чтобы привлечь деньги и повысить благосостояние своей семьи.

1. Чугунная сковородка

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Помимо своего кулинарного мастерства, чугунная сковородка символизирует стабильность и выносливость. Используйте ее для приготовления сытных блюд, которые питают тело и дух. Наши бабушки знали, что именно чугунная сковородка символизирует мощь и устойчивость семейного достатка.

2. Волшебная тарелка

Выделите на кухне специальную миску или тарелку как вместилище для финансовой энергии. Положите в миску монеты, травы, такие как базилик или мята, и символы процветания, такие как кристаллы цитрина или талисманы на счастье, чтобы привлечь богатство и достаток в ваш дом. Храните ее от посторонних глаз подальше и ни в коем случае не давайте другим людям, особенно вашим соседям или близким родственникам, которые не живут с вами, забирать оттуда деньги или вещи.

3. Баночка с рисом или чечевицей

Рис и чечевица являются основными продуктами во многих культурах, известными своей символической ассоциацией с процветанием и достатком. Держите на кухне банку с рисом или чечевицей как символ постоянного достатка и финансового благополучия.

4. Выращивайте растения, притягивающие изобилие

Вырастите собственный сад трав, наполненный растениями, известными своими свойствами притягивать деньги, такими как шалфей, тимьян и розмарин. Собирайте эти травы, чтобы наполнить свои блюда ароматами и энергией, способствующими процветанию.

5. Чай для процветания

Создайте свой собственный чай процветания, используя такие травы, как ромашка, корица и имбирь. Заварите чашку этого чая, чтобы пить его, визуализируя свои финансовые цели и намерения, позволяя его теплой и успокаивающей энергии окутать вас.

6. Создайте свою кулинарную книгу

При чем здесь кулинарная книга спросите вы? А к тому, что с давних времен наши прапрабабушки записывали в этих книгах свои рецепты и передавали из поколения в поколение. Это может быть не только рецепты блюд, но и молитвы или заговоры, рецепты трав и чаев. Такая книга имела очень большую силу рода и, передаваясь от одной женщины к другой, символизировала знания, мудрость и родственные связи.

7. "Благодарная баночка"

Заведите себе привычку благодарить за все каждый день. Пусть каждый из ваших членов семьи пишет туда свои благодарности. Например - "я благодарю за то, что моя мама приготовила вкусный борщ", или "я благодарю за то, что мой муж сделал полку". И в конце дня или недели читайте эти благодарности вслух вместе со всей семьей, это хорошая традиция, которая поднимет вибрации и объединит вас.

8. Доска желаний

Купите на кухню небольшую пробковую или магнитную доску. На ней вывешивайте желания всей семьи - например, поездка за границу или победа Украины. Каждый день смотрите на нее и визуализируйте. А когда что-то осуществляется с этой доски, то празднуйте вместе со всей семьей!

Разместив эти восемь необходимых предметов на своей кухне и наполнив свои блюда и ритуалы намерениями процветания и достатка, вы сможете использовать преобразующую силу кухонной магии, чтобы привлечь финансовые благословения для себя и своей семьи. Помните, что не только инструменты, которые вы используете, но и энергия и намерения, которые вы вкладываете в кухонное колдовство, действительно творят чудеса. Пусть ваша кухня будет священным пространством, где изобилие свободно течет, принося комфорт, радость и процветание всем, кто в ней живет.

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