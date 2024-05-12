Они получили премию Марселя Безансона.

Представители Швейцарии Nemo, которые одержали победу на песенном конкурсе "Евровидение", смогли покорить сердца не только еврофанов и жюри. Выяснилось, что небинарный участник стал обладателем премии Марселя Безансона в двух категориях.

Премия Марселя Безансона - это профессиональная награда для конкурсантов Евровидения. Впервые эту премию вручили в 2002 году в Эстонии. Стоит указать, что участники соревнуются в трех номинациях: "Приз прессы", "Художественный приз" и "Приз композиторов".

Так вот, Nemo одержали победу в двух номинациях. Как указано на сайте Eurovision Song Contest, еще в одной номинации победителем стал представитель Хорватии Baby Lasagna, который выступал с песней "Rim Tim Tagi Dim". Певец получил награду в категории "Приз прессы".

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Швейцарский небинарный участник стал победителем в номинациях "Художественный приз" и "Приз композиторов". Nemo получили статуэтку за лучшее художественное исполнение песни, а его композицию "The Code" признали самой оригинальной. Решение было принято путем голосования.

Напомним, ранее победитель "Евровидения-2024" разбил свою награду.

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