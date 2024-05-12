Нателла Крапивина захейтила конкурс, но отметила постановку победителя.

Накануне состоялся гранд-финал международного конкурса "Евровидение-2024". В этом году представители стран выступили с совершенно разными номерами и песнями: от лирики до рока.

Еврофаны с восторгом оценили шоу, однако не всем оно пришлось по душе, среди них бывшая продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина. Она резко отреагировала на нынешней конкурс. В своем Instagram продюсер иронично написала, что почувствовала запах серы во время просмотра первых трех номеров. Стоит указать, что украинки Alyona Alyona и Jerry Heil появились на сцене под номером 2.

Крапивина не поддержала девушек и никак не прокомментировала выступление дуэта, но сам конкурс негативно описала:

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Крынжатина добротная такая, разноплановая, с учетом всех трендов и веяний в этом животворном жанре. И народ, су*а, радуется. Почему они радуются, х*ен поймешь. Тут мир в щепки, планета в труху и Грета Тунберг в "СИЗО" (а могла бы быть на сцене).

О номере победителей Евровидения Nemo Нателла высказалась лучше. Она отметила их постановку и работу режиссера.

"У швейцарца номер был хороший. Респект режиссеру. Это все, что могу сказать о победителе", - написала Крапивина.

Напомним, ранее Джамала оценила выступление украинок на Евровидении и показала, как объявляла баллы в укрытии.

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