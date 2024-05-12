Baby Lasagna установил рекорд Хорватии.

Представитель Хорватии на "Евровидении-2024" Baby Lasagna занял второе место. Исполнитель признался, что очень рад такому результату, а также поделился впечатлениями от конкурса.

Baby Lasagna в своем Instagram рассказал, что был счастлив получить серебро, однако не скрывает, что был бы более доволен на первом месте. По словам певца, участие в Евровидении - это замечательный и одновременно напряженный опыт для него.

Отдельную благодарность он выразил своей команде, которая максимально выложилась во время выступления. Заметим, что Baby Lasagna получил лучший результат для Хорватии за всю историю конкурса. Суммарно исполнитель получил 547 баллов.

"Это было замечательно и напряженно, это было действительно захватывающе. Я счастлив, что мы стали вторыми, конечно, я был бы еще счастливее стать первым. Я думаю, что мы выложили все, что могли, и зрители показали, что мы сделали хорошее дело. Мы можем гордиться тем, что мы стали вторыми", - отметил участник.

Певец также обратился к аудитории в Instagram. Он поблагодарил зрителей за поддержку и заверил, что какое бы место он не получил, он сделает все возможное на сцене во время выступления.

Также Baby Lasagna поблагодарил зрителей, которые голосовали за него. Артист заверил, что какое бы место он не занял на Евровидение, достойно бы представил свою страну.

Я даже не могу описать, как вы изменили все в моей жизни. Вы говорили о том, как моя музыка помогла вам, как она повлияла на вас. Но я должен сказать вам, что ваша любовь, ваша поддержка повлияла на меня. Я чувствую себя прекрасно, я благодарен. Что бы ни случилось, я сделал все возможное.

Baby Lasagna совсем недавно начал выступать на большой сцене. Свою певческую карьеру он начал в 2023 году, но уже стал популярным исполнителем в Хорватии.

Как известно, долгое время хорват был фаворитом букмекеров. Именно ему пророчили первое место с его песней "Rim Tim Tagi Dim". Следовательно, второе место стало неожиданным для Baby Lasagna. Победителем Евровидения стал небинарный участник от Швейцарии Nemo.

Напомним, ранее Jerry Heil и Alyona Alyona отреагировали на бронзу на Евровидении.

Вас также могут заинтересовать новости: