Какой церковный праздник отмечают 13 мая по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

13 мая православные верующие по новому церковному календарю вспоминают перенесение мощей преподобномученика Макария, архимандрида Каневского. О традициях дня, его приметах и запретах и что отмечают в церкви 13 мая по старому стилю - в материале.

13 мая 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

13 мая по новому стилю (26 мая - по старому) - день перенесения мощей преподобного Макария, архимандрида Каневского.

Макарий Каневский и Овручский - украинский православный религиозный деятель, архимандрит Пинский, Овручский, Переяславский.

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Родился Макарий в городе Овруч (ныне Житомирская область) в начале XVII века. Был родом из знатной семьи: по одним данным Токаревских, по другим - Торских. В 25 лет постригся в монахи под именем Макария в монастыре Успения Пресвятой Богородицы в Овруче. Позже инока направили в Купятицкий Пинский монастырь - там он прославился подвижнической и добродетельной жизнью и вскоре был рукоположен в сан иеродиакона, а после - в иеромонаха.

Преподобный Макарий исполнял обязанности настоятеля Каменецкого Воскресенского монастыря (Гродненская область), был настоятелем Купятицкого Пинского монастыря. В 1660 году, в сане архимандрита, назначен настоятелем Овручского монастыря. Когда обитель была разорена поляками, его сделали настоятелем Каневского монастыря. Там он прославился многими чудесами и благодатным даром прозрения - многие приходили к настоятелю за духовным советом и исцелением.

Однажды Макарий исцелил ослепшего жителя города Канева: "Веруй и молись Тому, Кто дал зрение слепому, - сказал он, - иди к навечерию Богоявления Господня и молись". Во время службы слепой увидел мелькнувший возле глаз яркий луч света и внезапно прозрел. В благодарность исцелившийся построил храм в честь Святого Богоявления.

По преданию, Макарий предсказал беды, которые постигли монастырь и город - голод, польское и татарское нашествие. В 1678-м Канев и монастырь были разорены дотла, а самого архимандрита казнили турки - за отказ выдать им монастырские сокровища. Останки настоятеля похоронили в монастырской церкви. Когда церковь перестраивалась, их снова нашли и 13 мая 1688 года перенесли в Переяслав. У мощей священномученика происходили многочисленные исцеления.

В 1942 году мощи были перенесены в Троицкую церковь Черкасс. С 1965 года святыня находится в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах.

Церковный праздник 13 мая по старому стилю - день памяти апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

О чем говорят приметы на 13 мая

По приметам дня судят о погоде и каким будет лето:

дождь в этот день - лето тоже будет дождливым;

пчелы вылетели рано утром из ульев - установится солнечная погода;

собрались грозовые тучи - завтра будет погожий день;

ласточки разлетались - вскоре потеплеет.

В народе 13 мая - праздник Лукерия Комарница, день прозвали так в честь раннехристианской мученицы Гликерии Ираклийской, память которой также совершается 13 мая. В народе замечали, что если к этому дню развелось много комаров - будет много грибов в сезоне.

Что можно делать 13 мая

Святому Макарию Каневскому молятся об укреплении веры, принятии верного решения, а также просят исцеления от болезней, физических и духовных, заступничества, мира и согласия.

Народные приметы советуют в этот день навести порядок в доме и избавиться от ненужных вещей. Сегодня наши предки собирали целебные травы.

Что нельзя делать 13 мая

В этот день нельзя ругаться и скандалить, желать кому-то зла.

Народные приметы не советуют сегодня одалживать вещи и деньги - вместе с ними отдашь свое благополучие, и лить слезы - будешь плакать целый год.

13 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Макар, Иван, Александр, Георгий, Гавриил, Василий, Егор, Ефим, Сергей, Арина, Ирина, Гликерия.

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