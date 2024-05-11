Они отметили, что сейчас получают много слов поддержки.

Представительницы Украины на "Евровидении-2024" Alyona Alyona и Jerry Heil, которые блестяще выступили в первом полуфинале шоу, обратились к украинцам, которые ранее их хейтили.

Певицы отметили, что еще во время Нацотбора их много критиковали. Но сейчас они получают огромную поддержку от всех и шутят, что некоторыми пришлось быстро менять свою позицию.

"Сейчас мы чувствуем, что вся Украина стоит за нашими плечами. Но больше всего хочется сказать "спасибо" всем тем, кто "переобулся где-то на лету". Мы сегодня с этого очень сильно смеемся, но на самом деле я искренне считаю, что когда в нашем полку прибывает - это лучше, чем когда от нас отбывает. Поэтому я благодарю всех и за добро, и за плохие комментарии, за всевозможные. Зато вы есть. Вы где-то там делаете нам актив, люди нас видят, и видят, например, что наше видео на официальном канале "Евровидения" третье, но лайков и комментариев у нас больше всего", - сказала рэперша в программе "Предшоу".

Артистки также добавили, что после выступления в первом полуфинале они до сих пор получают не только положительные отзывы от украинцев, но и от иностранных поклонников. Поэтому Jerry Heil вспомнила один из них:

"Вчера я очень много читала Twitter и иностранцы пишут, что это как молитва - молитва за мир! Мне очень понравился такой комментарий: "Это как молитва. Господь пришел и начал петь на украинском".

К слову, уже сегодня, 11 мая, во время гранд-финала станет известно имя победителя "Евровидения-2024". Всего принимают участие 26 стран. Украина будет выступать с песней "Teresa & Maria" под номером 2.

Напомним, ранее был представлен полный список стран, которые прошли в гранд-финал.

Вас также могут заинтересовать новости: