Еврофаны выбрали победителя нынешнего конкурса.

В субботу, 11 мая, состоялся гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2024". Свои номера показали представители 25 стран.

Сначала лидером среди голосов от жюри был певец Nemo, который представлял Швейцарию. А вот группа из Финляндии понравились им меньше всего. Они отдали ей всего 4 балла, что держало певцов на последней строчке.

Однако после добавления голосов зрителей ситуация с аутсайдером изменилась. Последнее место в турнирной таблице получила группа "Gåte" из Норвегии. Она набрала 16 баллов.

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К слову, наши представительницы Jerry Heil и Alyona Alyona заняли третье место на конкурсе и получили в сумме 453 балла: 146 от жюри и 307 от зрителей.

Интересно, что представитель Великобритании не получил ни одного балла от зрителей. А вот певица из Израиля Эден Голан получила сразу 323 голоса и таким образом изменила свое место в окончательной таблице результатов.

Полный перечень оценок участников "Евровидения-2024"

Швейцария - 591 балл

Хорватия - 547 баллов

Украина - 453 баллов

Франция - 445 баллов

Израиль - 375 баллов

Ирландия - 278 баллов

Италия - 268 баллов

Армения - 183 балла

Швеция - 174 балла

Португалия - 152 балла

Греция - 126 баллов

Германия - 117 баллов

Люксембург - 103 балла

Литва - 90 баллов

Кипр - 78 баллов

Латвия - 64 балла

Сербия - 54 балла

Великобритания - 46 баллов

Финляндия - 38 баллов

Эстония - 37 баллов

Грузия - 34 балла

Испания - 30 баллов

Словения - 27 баллов

Австрия - 24 балла

Норвегия - 16 баллов.

Напомним, ранее стал известен перевод песни победителя "Евровидения-2024".

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