Певец Nemo стал победителем "Евровидения-2024" / скриншот с выступления

В субботу, 11 мая, состоялся гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2024". Свои номера показали представители 25 стран.

Сначала лидером среди голосов от жюри был певец Nemo, который представлял Швейцарию. А вот группа из Финляндии понравились им меньше всего. Они отдали ей всего 4 балла, что держало певцов на последней строчке.

Однако после добавления голосов зрителей ситуация с аутсайдером изменилась. Последнее место в турнирной таблице получила группа "Gåte" из Норвегии. Она набрала 16 баллов.

Видео дня

К слову, наши представительницы Jerry Heil и Alyona Alyona заняли третье место на конкурсе и получили в сумме 453 балла: 146 от жюри и 307 от зрителей.

Jerry Heil и Alyona Alyona получили третье место / фото инстаграм Alyona Alyona

Интересно, что представитель Великобритании не получил ни одного балла от зрителей. А вот певица из Израиля Эден Голан получила сразу 323 голоса и таким образом изменила свое место в окончательной таблице результатов.

Полный перечень оценок участников "Евровидения-2024"

  • Швейцария - 591 балл
  • Хорватия - 547 баллов
  • Украина - 453 баллов
  • Франция - 445 баллов
  • Израиль - 375 баллов
  • Ирландия - 278 баллов
  • Италия - 268 баллов
  • Армения - 183 балла
  • Швеция - 174 балла
  • Португалия - 152 балла
  • Греция - 126 баллов
  • Германия - 117 баллов
  • Люксембург - 103 балла
  • Литва - 90 баллов
  • Кипр - 78 баллов
  • Латвия - 64 балла
  • Сербия - 54 балла
  • Великобритания - 46 баллов
  • Финляндия - 38 баллов
  • Эстония - 37 баллов
  • Грузия - 34 балла
  • Испания - 30 баллов
  • Словения - 27 баллов
  • Австрия - 24 балла
  • Норвегия - 16 баллов.
Скриншот результатов "Евровидения-2024"

Напомним, ранее стал известен перевод песни победителя "Евровидения-2024".

Вас также могут заинтересовать новости: