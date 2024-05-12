В субботу, 11 мая, состоялся гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2024". Свои номера показали представители 25 стран.
Сначала лидером среди голосов от жюри был певец Nemo, который представлял Швейцарию. А вот группа из Финляндии понравились им меньше всего. Они отдали ей всего 4 балла, что держало певцов на последней строчке.
Однако после добавления голосов зрителей ситуация с аутсайдером изменилась. Последнее место в турнирной таблице получила группа "Gåte" из Норвегии. Она набрала 16 баллов.
К слову, наши представительницы Jerry Heil и Alyona Alyona заняли третье место на конкурсе и получили в сумме 453 балла: 146 от жюри и 307 от зрителей.
Интересно, что представитель Великобритании не получил ни одного балла от зрителей. А вот певица из Израиля Эден Голан получила сразу 323 голоса и таким образом изменила свое место в окончательной таблице результатов.
Полный перечень оценок участников "Евровидения-2024"
- Швейцария - 591 балл
- Хорватия - 547 баллов
- Украина - 453 баллов
- Франция - 445 баллов
- Израиль - 375 баллов
- Ирландия - 278 баллов
- Италия - 268 баллов
- Армения - 183 балла
- Швеция - 174 балла
- Португалия - 152 балла
- Греция - 126 баллов
- Германия - 117 баллов
- Люксембург - 103 балла
- Литва - 90 баллов
- Кипр - 78 баллов
- Латвия - 64 балла
- Сербия - 54 балла
- Великобритания - 46 баллов
- Финляндия - 38 баллов
- Эстония - 37 баллов
- Грузия - 34 балла
- Испания - 30 баллов
- Словения - 27 баллов
- Австрия - 24 балла
- Норвегия - 16 баллов.
Напомним, ранее стал известен перевод песни победителя "Евровидения-2024".