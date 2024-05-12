Небинарный участник хотел привлечь внимание к гендерной идентичности и психическому здоровью.

Представители Швейцарии Nemo стали победителями "Евровидения-2024". Исполнители поделились первыми впечатлениями после получения хрустального кубка.

Как известно, Nemo настолько разволновались, когда узнали о победе, что разбили кубок Евровидения прямо во время выступления. Однако награду сразу заменили, и исполнители получили целый кубок. Nemo прокомментировали инцидент и поблагодарили еврофанов за поддержку.

"Вы не поверите, что только что произошло. Мы только что выиграли Евровидение. И мы сломали трофей! Сломали еще и ноготь, это было очень хаотично. Спасибо большое за вашу поддержку, за внимание к моей истории и истории многих других людей. Не забывайте быть добрыми друг к другу. Любовь всегда побеждает", - поделились они.

Своей песней "The Code" участники хотели привлечь внимание к гендерной идентичности и психическому здоровью. Nemo надеются, что им это удалось:

Стоять здесь в конце и знать, что то, что я сделал, коснулось многих и, надеюсь, попало к нужным людям, коснулось жизни людей, которые не являются бинарными или транслюдьми, и просто надеяться, что они почувствовали, что их увидели сегодня, - это удивительно.

Победители отметили, что в композиции речь идет о комфорте с собой и осознании, кем на самом деле ты являешься. По словам исполнителей, сам трек и постановка были чрезвычайно важными для них.

"Это очень важная песня для моей жизни. Я думаю, что она навсегда останется в моей памяти и будет удивительным воспоминанием о том, как я мы выполняли ее в своей жизни. Это было удивительное ощущение, я был действительно в том моменте. Мы сказали: независимо от того, что произойдет, мы просто хотим наслаждаться шоу, присутствовать в эти три минуты, мы действительно сделали это. Мы рассказали свою историю с помощью выступления", - подчеркнули Nemo.

Также артисты раскрыли, какой смысл имело полушарие, на котором они танцевали. Как поделились Nemo, это волчок, который символизирует баланс и равновесие в жизни. Это метафора для всего ЛГБТК+ сообщества.

К слову, Nemo идентифицируют себя как небинарное лицо и поэтому просят, чтобы к ним обращаться с использованием местоимения "они". Стоит заметить, что певцы стали не только победителями Евровидения, но и получили две награды в премии Марселя Безансона.

Напомним, ранее представитель Хорватии на Евровидении прокомментировал свое 2 место.

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