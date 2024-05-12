В эту дату отмечается Сегодня отмечается Международный день матери и День ежиного сопения.

Праздник 12 мая - Международный день матери, День ежиного сопения, Международный день медицинской сестры, Красная горка, День синдрома хронической усталости, Международный день охраны здоровья растений. 12 мая - 132-й день года (133-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 233 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

12 мая праздник отмечается в разных странах и государствах - в некоторых из них торжества довольно шуточные, но, в целом, это серьезные даты и события:

Фестиваль котов - Бельгия.

День памяти святого апостола Андрея Первозванного - Грузия.

День железнодорожника - Сербия.

День отца - Румыния.

День защиты детей - Великобритания.

День ореховой помадки, День больниц - США.

День святого Василия Острожского - Черногория.

День финского самосознания - Финляндия.

12 мая Украина также может отметить Международный день медицинской сестры и поздравить работников с их профессиональным праздником.

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Важные события в истории 12 мая

996 - в Киеве освящен первый на Руси каменный храм — Десятинная церковь.

1364 - в Кракове создан Ягеллонский университет - один из старейших ВУЗов в Европе и один из самых крупных в Польше.

1929 - во Львове создана организация писателей Западной Украины "Гроно",

1935 - в американском городке Акрон, штат Огайо, основан первый клуб анонимных алкоголиков.

1962 - в ЮАР введена смертная казнь за саботаж.

1969 - в Великобритании принят Закон о снижении возрастного избирательного ценза с 21 года до 18 лет.

2022 - телескоп горизонта событий получил изображение сверхмассивной черной дыры Стрелец А* (Sgr A*).

Какой сегодня церковный праздник 12 мая

Верующие, перешедшие на новый календарь ПЦУ, должны знать, какой сегодня православный праздник - в эту дату мы отмечаем Антипасху и день памяти преподобного Амфилохия Почаевского. По старому стилю верующие празднуют 12 мая церковный праздник - Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Мeмнoнa Чудoтвopцa и Дeнь пaмяти дeвяти cвятыx мучeникoв Кизичecкиx.

Приметы и запреты 12 мая - что можно и нельзя делать

Наши предки 12 мая ходили к знахарям, чтобы поправить свое здоровье, и выполняли различные ритуалы, направленные на улучшение самочувствия. Например, 12 часов дня 12 мая можно выйти на перекресток, где дует сильный ветер, подставить лицо солнцу и попросить Девять Целителей, чтобы они избавили человека от болезней.

Народные приметы о погоде:

ясное небо и яркое солнце - лето пройдет с хорошей погодой;

вечера теплые - урожая будет много;

муравьи бегают и ищут сухую землю - скоро пойдут дожди.

Категорически запрещено 12 мая сидеть дома - в старину считалось, что такое поведение приведет к болезням и проблемам со здоровьем. Лучше выйти на улицу и побыть под солнечными лучами. Также не стоит делиться с окружающими своими планами, иначе непредвиденные обстоятельства их нарушат.

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