Вячеслав Довженко признался, находится ли сейчас в отношениях.

Звезда "Киборгов", известный украинский актер Вячеслав Довженко честно рассказал о причинах развода с экс-супругой - актрисой Ксенией Баша. Звездные супруги прожили в браке 17 лет.

Как известно, Довженко и Баша развелись в 2018 году. Поклонники актеров предполагали, что причиной развода стал роман Ксении с ее уже нынешним мужем - актером Александром Форманчуком. Однако сам Вячеслав опроверг слухи. Он отметил, что его коллега здесь ни при чем, а развод с женой - это только их дело:

Это надо ей вопрос ставить, но я не думаю, что это стало разрывом наших отношений. Разорванные наши отношения - это наша история. Дальше мы живем и продолжаем жить.

Также Довженко поделился, поддерживает ли общение с бывшей. По его словам, у них прекрасные отношения. У звездной пары родилось двое сыновей - Василий и Иван. Что касается нового мужа Ксении, Вячеслав говорит, что они познакомились на съемках. Однако не общаются, поскольку никогда не были друзьями.

"Мы достаточно хорошо общаемся. Те отношения, которые я поддерживаю, это касается Ксении и матери моих детей. Что касается Саши (муж Ксении Баша - УНИАН), то мы никогда не были друзьями вне кадра и сейчас ими не являемся. С Ксенией у нас бэкграунд большой, дети. У нас просто нормальные отношения. Мы общаемся, советуемся, о чем-то договариваемся", - отметил актер.

В дополнение, Вячеслав признался, что сейчас находится в романтических отношениях. Он рассказал, что его возлюбленная также работает в творческой профессии, но не раскрыл ее личность.

Напомним, ранее Вячеслав Довженко рассказал, пойдет ли воевать.

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