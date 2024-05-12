Во время финала международного конкурса "Евровидение-2024", который состоялся в Мальме, были объявлены оценки от Украины для других конкурсантов. Стало известно, кто вошел в состав национального жюри от Украины.
Как пишет Суспільне, украинцы выбирали состав жюри путем голосования в мобильном приложении "Дія". Имена судей, которые набрали больше всего голосов, выбрали 1 апреля. Однако по правилам шоу раскрыть имена звезд, которые будут выставлять баллы, можно только в финале Евровидения.
В прямом эфире конкурса ведущие Тимур Мирошниченко и Василий Байдак объявили состав национального жюри от Украины. В него вошли:
- Певица Елена Тополя, известная как Alyosha. Артистка представляла Украину на "Евровидении-2010".
- Музыкальный продюсер, основательница музыкального лейбла "POMITNI" Ирина Горовая.
- Хореограф, продюсер и режиссер Елена Коляденко.
- Продюсер телевизионных шоу, хореограф, режиссер-постановщик Константин Томильченко.
- Музыкальный обозреватель, основатель музыкального медиа "Bezodnya Music" Максим Нагорняк.
Согласно правилам Евровидения состав жюри должен соответствовать требованиям, в частности, гендерному, возрастному и профессиональному балансу. Первый состав судейской пятерки отличался и не соответствовал требованиям о гендерном балансе.
Следовательно, пришлось изменить состав. Вместо певицы FIÏNKA был избран Макс Нагорняк. Главой украинского жюри стала Елена Тополя, ведь она получила наибольшее количество голосов от украинцев.
К слову, спикером от Украины стала певица Джамала. Именно она объявляла оценки.
Напомним, ранее стало известно, сколько баллов получила Украина в финале "Евровидения-2024".