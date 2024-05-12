В состав жюри вошло 5 знаменитостей.

Во время финала международного конкурса "Евровидение-2024", который состоялся в Мальме, были объявлены оценки от Украины для других конкурсантов. Стало известно, кто вошел в состав национального жюри от Украины.

Как пишет Суспільне, украинцы выбирали состав жюри путем голосования в мобильном приложении "Дія". Имена судей, которые набрали больше всего голосов, выбрали 1 апреля. Однако по правилам шоу раскрыть имена звезд, которые будут выставлять баллы, можно только в финале Евровидения.

В прямом эфире конкурса ведущие Тимур Мирошниченко и Василий Байдак объявили состав национального жюри от Украины. В него вошли:

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Певица Елена Тополя, известная как Alyosha. Артистка представляла Украину на "Евровидении-2010".

Музыкальный продюсер, основательница музыкального лейбла "POMITNI" Ирина Горовая.

Хореограф, продюсер и режиссер Елена Коляденко.

Продюсер телевизионных шоу, хореограф, режиссер-постановщик Константин Томильченко.

Музыкальный обозреватель, основатель музыкального медиа "Bezodnya Music" Максим Нагорняк.

Согласно правилам Евровидения состав жюри должен соответствовать требованиям, в частности, гендерному, возрастному и профессиональному балансу. Первый состав судейской пятерки отличался и не соответствовал требованиям о гендерном балансе.

Следовательно, пришлось изменить состав. Вместо певицы FIÏNKA был избран Макс Нагорняк. Главой украинского жюри стала Елена Тополя, ведь она получила наибольшее количество голосов от украинцев.

К слову, спикером от Украины стала певица Джамала. Именно она объявляла оценки.

Напомним, ранее стало известно, сколько баллов получила Украина в финале "Евровидения-2024".

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