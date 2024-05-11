Он подчеркнул, что был на самом дне.

Украинский певец и лидер группы "O.Torvald" Женя Галич, который сейчас служит в ВСУ, рассказал об изменениях во время войны.

Он отметил, что последние два года запрещал себе думать о музыке, концертах и даже хотел закрыть свою группу.

"Я два года даже не позволял себе мысли, что я могу чем-то еще заниматься, кроме службы. Я себя сильно загнал. Мне все говорили, что ты же публичный, лучше бы ты занимался сборами, чего ты пошел в это войско? А я говорил, что да, конечно, но я должен защищать свою страну. И я не позволял себе мысли, что вот завтра я не пойду там вместе с ребятами на тренировку, потому что у меня будет концерт, а он же не ко времени", - рассказал Женя в подкасте "Вдома поговоримо".

По его словам, внутренние переживания не давали спокойно жить. Поэтому во время ротации он начал искать спасение в таких вредных привычках:

"Я хотел закончить гражданскую жизнь вообще, если честно, яма, дно, то есть я коснулся дна все-таки. Это называется у нас в армии "присесть на стакан", когда ты возвращаешься, у тебя ротация какая-то, ты возвращаешься к себе в дом, а он пустой, и часть твоего села разбомблено, и ты приходишь видишь все эти фотографии... И ложишься спать, а в голове там взрыв - дернулся, ребята погибшие, кровь на руках, разное снилось. Ты не можешь заснуть, что делает нормальный человек? Спускается вниз в бар, берет наливает себе виски и начинает пить. А потом уже не можешь без этого".

По словам мужчины, в сложном эмоциональном состоянии он был долгое время. Даже приезд жены с детьми из-за границы не смог исправить ситуацию. Потом ему посоветовали обратиться к псхихотерапевту, которая назначила терапию и антидепрессанты. Они в конце концов дали положительный результат.

"Однажды я просыпаюсь и какое-то у меня странное состояние, такое новое. Я будто выспался, будто все так неплохо и я хочу одеться красиво, то есть мне стало не все равно. И захотелось сразу написать новый альбом. Я сейчас делаю все, чтобы моя жизнь не превращалась только в жизнь военного", - отметил Галич.

Напомним, ранее известная украинская актриса рассказала, как война изменила ее мужа-военного.

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