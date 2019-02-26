Жуткое ДТП в Харькове: суд дал Зайцевой и Дронову по 10 лет тюрьмы

Осенью 2017 года в Харькове в результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один умер от травм в больнице.

Суд в Харькове признал Геннадия Дронова и Елену Зайцеву виновными в совершении резонансного смертельного ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком по 10 лет каждому.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял сегодня Киевский районный суд Харькова.

"Признать Геннадия Дронова виновным в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц - УНИАН) и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года. Срок отбывания наказания Дронову считать с 8 ноября 2017 года", - сказано в приговоре.

Также Зайцева признана виновной в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 286 УК и ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года. Срок отбывания наказания рассчитываться с 18 октября 2017 года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски всех потерпевших о возмещении морального и материального ущерба, отметив, что соответствующие суммы Дронов и Зайцева должны выплатить солидарно.

Суд обязал Дронова и Зайцеву выплатить средства в качестве компенсации за нанесенный моральный ущерб пострадавшим, которые потеряли своих близких, а также и возместить средства на лечение выживших, и на похороны погибших.

Следует отметить, что речь идет о довольно значительных суммах, в частности, моральный ущерб суд оценил в сумму около 1 млн грн.

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Также в приговоре говорится, что оба обвиняемых могут подать апелляцию на решение суда в течение 30 дней.

Кроме того, суд постановил автомобили «Лексус» Зайцевой и «Фольксваген Туарег» Дронова вернуть владельцам.

Следует также отметить, что суд признал Дронова и Зайцеву виновными в равной степени в совершении ДТП. В частности, судья заявил, что, если бы Дронов пересек условную линию перекрестка не на желтый, а на зеленый цвет светофора, то Зайцева успела бы проехать перекресток.

Кроме того, в приговоре говорится, что эксперт установил наличие опиатов в моче Зайцевой, однако сделал вывод, что она на момент совершения ДТП не находилась в состоянии наркотического опьянения, в частности потому, что отсутствовали внешние признаки такого опьянения, а также, что биологического материала было недостаточно для точного определения количества наркотических веществ в организме обвиняемой.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов.

Прокуратура требовала от суда назначить обвиняемым наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет каждому.