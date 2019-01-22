"Наркотического опьянения никто не идентифицировал": нарколог рассказала о состоянии Зайцевой после ДТП

Одновременно нарколог отметила, что анализы подтвердили факт употребления опиатов.

Нарколог Оксана Федирко, которая осмотрела подозреваемую в смертельном ДТП Елену Зайцеву сразу после аварии, заявила, что состояния наркотического опьянения у подозреваемой не было.

Об этом Федирко рассказала журналистам перед заседанием суда по делу смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове, сообщает UA Харьков.

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«Наркотического опьянения никто не идентифицировал. Там заключение: установлен факт употребления опиатов. И поэтому, было ли это наркотическое опьянение, или сотрясение головного мозга, сказать невозможно», - рассказала перед началом Федирко.

Врач говорит: о том, что ее разыскивали, не знала. С работы уволилась по собственному желанию. Во время осмотра взяла достаточно мочи и крови, почему их не хватило для проведения анализов, не знает.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.