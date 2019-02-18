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Популярная украинская певица удивила сменой имиджа (фото)

14:57, 18 февраля 2019
Общество
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Могилевская поразила сменой имиджа / фото instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на котором позирует с новой прической в нежном весеннем образе. В кадре исполнительница предстала в наряде из пайеток цвета фуксии и тюльпанами в тон.

"Весна - новая стрижка. Вам как больше нравится? Длинные или короткие?", - подписала фотографию певица.

Ранее популярная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева удивила поклонников фото из Нью-Йорка. Многие заподозрил ее в беременности.

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Теги: #певица