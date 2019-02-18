Популярная украинская певица удивила сменой имиджа (фото)
14:57, 18 февраля 2019Общество
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Много кто в комментариях пишет, что с новой прической певица выглядит моложе.
Могилевская поразила сменой имиджа / фото instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Украинская певица Наталья Могилевская удивила своих поклонников сменой имиджа.
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На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на котором позирует с новой прической в нежном весеннем образе. В кадре исполнительница предстала в наряде из пайеток цвета фуксии и тюльпанами в тон.
"Весна - новая стрижка. Вам как больше нравится? Длинные или короткие?", - подписала фотографию певица.
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