Популярная украинская певица удивила сменой имиджа (фото)

Много кто в комментариях пишет, что с новой прической певица выглядит моложе.

Украинская певица Наталья Могилевская удивила своих поклонников сменой имиджа.

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На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на котором позирует с новой прической в нежном весеннем образе. В кадре исполнительница предстала в наряде из пайеток цвета фуксии и тюльпанами в тон.

"Весна - новая стрижка. Вам как больше нравится? Длинные или короткие?", - подписала фотографию певица.

Ранее популярная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева удивила поклонников фото из Нью-Йорка. Многие заподозрил ее в беременности.