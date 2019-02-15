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Пять лет пустует: в сети показали особняк Софии Ротару в оккупированном Крыму (фото)

08:55, 15 февраля 2019
Общество
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В сети показали особняк Софии Ротару в Крыму / фото УНИАН

Журналисты побывали возле дома Софии Ротару в оккупированном Крыму. Особняк в поселке Никита возле Ялты оказался пустующим. Соседи признают, что уже как минимум пять лет не встречали здесь знаменитую певицу и вообще давно не видели жильцов дома.

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Дом был спроектирован сыном Ротару Русланом. Особняк находится в семи километрах от Ялты в районе ботсада. Здание окружено высоким забором, охраняется и оборудовано камерами слежения. Возле дома есть сад, который когда-то возделывала Ротару. Там же располагались и овощные грядки, урожаем с которых хвасталась народная артистка.

Здание окружено высоким забором / Фото: "Собеседник"

Местные жители рассказали журналистам «Собеседника», что раньше Ротару отмечала в поселке Никита свой день рождения, а до 2013 года приезжала сюда еще и для организации музыкального фестиваля в Крыму.

Теперь в соцсетях Ротару если и публикует фотографии дома, то это снимки из коттеджа под Киевом, который находится в районе Конча-Заспы. 

Как сообщал УНИАН, Новый год певица отмечала в Лондоне, а день рождения в 2018 году - в Италии.

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Теги: #София Ротару