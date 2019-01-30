Экс-ведущая «Орла и Решки» стала мамой во второй раз (фото)

Натали Неведрова, которая заменила Лесю Никитюк в 2017 году, родила второго ребенка.

Экс-ведущая «Орла и Решки» Натали Неведрова, которая заменила на этом посту Лесю Никитюк в 2017 году, родила второго ребенка. Мальчик появился на свет 28 января поздно вечером.

Об этом сообщает 7days.ru.

«Успела я двадцать восьмого выпульнуть второго!» — сообщила звезда поклонникам в стихотворно-ироничной форме.

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Рост и вес сына Натали пока не сообщила, но рассказала, что малыша назвали Мартином. Это имя ей подсказали фанаты. Пол ребенка Неведрова узнала совсем недавно. И сделала она это оригинальным способом — с помощью специального шарика. Большой шар нужно лопнуть, и из него вылетят маленькие: розовые или голубые, в зависимости от того, какой пол предскажет шарик. Видео этого момента Натали разместила в своем личном блоге и попросила поклонников помочь ей придумать имя сыну.

Как сообщал УНИАН, ведущая «Орла и решки» развелась с мужем.