В сеть слили видео, как Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту

"Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе", - слышны в ролике слова Лободы.

Опальная украинская певица Светлана Лобода поругалась с сотрудниками аэропорта "Шереметьево".

Об этом свидетельствует видео, которое снял очевидец. Ролик опубликован в YouTube-канале Клопс. Ru.

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Как пишут СМИ, исполнительницу якобы должны были забрать у паспортного контроля после прилета в Москву. Однако Лобода была вынуждена пешком идти к VIP-залу.

Певица пообещала разобраться в ситуации и ушла вместе со своим охранником. "Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе", - слышны в ролике слова Лободы.

Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода показала очень горячие снимки с отдыха, которые понравились ее подписчикам.