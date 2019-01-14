В сеть слили видео, как Светлана Лобода устроила скандал в аэропорту
14:06, 14 января 2019Общество
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"Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе", - слышны в ролике слова Лободы.
Лобода влаштувала скандал в аеропорту
Опальная украинская певица Светлана Лобода поругалась с сотрудниками аэропорта "Шереметьево".
Об этом свидетельствует видео, которое снял очевидец. Ролик опубликован в YouTube-канале Клопс. Ru.
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Как пишут СМИ, исполнительницу якобы должны были забрать у паспортного контроля после прилета в Москву. Однако Лобода была вынуждена пешком идти к VIP-залу.
Певица пообещала разобраться в ситуации и ушла вместе со своим охранником. "Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе", - слышны в ролике слова Лободы.
Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода показала очень горячие снимки с отдыха, которые понравились ее подписчикам.
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