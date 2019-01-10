Участница шоу "Танцы со звездами" пожаловалась в Таиланде на плохое самочувствие

Артистка отправилась на остров Пхукет с возлюбленным.

Украинская певица и бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко (DJ NANA) на странице в Instagram рассказала о проблемах со здоровьем.

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Участница "Танцев со звездами" (партнерша ресторатора Николая Тищенко) заболела на отдыхе в Таиланде. Артистка отправилась на остров Пхукет с возлюбленным, музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение-2019 Русланом Квинтой.

Звездная пара остановилась на вилле, которую арендовал для своей семьи Тищенко.

"Как бы хотелось, что бы на этом фото была я в красивом купальнике и очках #пофрейду. Но пока мое тело уже второй день находится в горизонтальном положении с температурой 37-38. И это единственный кадр, который я смогла сделать не вставая. У меня даже уже есть своя больничная зона на нашей вилле. Болеть в тепле немного легче, а с таким видом-на много приятней, но быть здоровым всегда лучше. Наступил тот прекрасный возраст, когда понимаешь, что здоровье, действительно самое важное. В каком бы раю ты не находился, но с температурой и заложенным носом кайфа мало. Берегите себя и будьте здоровы", - написала Настя.

Как сообщал УНИАН, ранее Оля Полякова пожаловалась на отдых в Альпах.