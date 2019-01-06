Рождество: история и традиции праздника, что нельзя делать 7 января (видео)

В Украине Рождество ежегодно отмечают 7 января.

7 января отмечают один из 12 главных церковных праздников - Рождество Христово. Во всех храмах в этот день совершаются праздничные рождественские литургии.

История праздника Рождества Христова

В этот день верующие отмечают рождение Иисуса. Согласно вероучению, Дева Мария и ее супруг Иосиф пришли в Вифлеем для участия в переписи населения. Поскольку остановиться им было негде, они ночевали в пещере, где был загон для скота. Здесь и родился Иисус, а ясли стали для него колыбелью.

Когда родился Иисус, от Вифлеемской звезды начал исходить яркий свет, который и известил мир о рождении Спасителя. Свет звезды указал дорогу и восточным мудрецам — волхвам, которые щедро одарили младенца - отсюда берет свое начало традиция дарить подарки на Рождество.

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Рождество Христово: традиции

По традиции, на Рождество за столом после праздничной службы в храме собирается вся семья, говоря вместо приветствия слова: "Христос Рождается! Славим его!". На этой трапезе разговляются, ведь 7 января – дата окончания поста, поэтому хозяйки на этот день готовили уже и мясные блюда.

Главным рождественским блюдом считается кутья - пшеничная или рисовая каша, смешанная с изюмом, маком, медом, орехами. Также на столе обязательно должен быть узвар – компот из сухофруктов. Как их приготовить, вы можете узнать в материале УНИАН "Что приготовить на Рождество: рецепты постных блюд на Сочельник и мясных на 7 января".

Празднуют Рождество 12 дней, до Крещения Господня – 19 января. Этот период называется Святки. Приветствовать друг друга в эти дни принято словами: "Христос родился!" - "Славим Его!".

Также на Рождество Христово принято колядовать, а колядников одаривать деньгами и сладостями.

На этот праздник в каждом доме также выпекали пироги, пряники, колядки - изделия из ржаного пресного теста с начинкой, которыми угощали колядников.

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Что нельзя делать на Рождество 7 января:

- ни одно из блюд на праздничном столе не должно остаться нетронутым;

- заниматься уборкой и бытовыми делами – считается, что таким образом человек может привлечь несчастье в дом;

- нельзя ругаться и сквернословить – так вы можете навредить и себе, и своим предкам, отобрав у них надежду на спасение;

- гадать – это лучше сделать в любой другой день с Сочельника по 19 января, Крещение, кроме самого Рождества;

- надевать старую одежду – таким образом можно привлечь бедность и несчастья;

- отказывать в помощи нуждающимся – это считается одним из главных запретов;

- не покупайте на второй день Рождества веревки, чтобы никогда в роду вашем не было повешенных;

- не варите кисель на Рождество, чтобы не зазвать в дом покойника.