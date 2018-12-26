Британские дипломаты поздравили украинцев с Рождеством известной колядкой (видео)

Они спели "Добрий вечір тобі, пане господарю".

Британские дипломаты поздравили украинцев с Рождеством известной колядкой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Представители посольства Великобритании в Украине спели "Добрий вечір тобі, пане господарю".

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Оказалось, что среди работников посольства немало тех, кто любят петь и владеют музыкальными инструментами. Например, посол Джудит Гоф исполнила партию на треугольнике. Надо отметить, что дипломаты записали видео в доме звукозаписи специально в вертикальном формате, чтобы было удобно смотреть на мобильных телефонах.

Как сообщал УНИАН, в Украине второй год подряд 25 декабря является официальным выходным днем. Верховная Рада Украины 16 ноября 2017 года одобрила законопроект об объявлении выходным 25 декабря. в полночь в украинских католических храмах прошли праздничные мессы.

Президент Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым.