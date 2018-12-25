Украина во второй раз отмечает Рождество по григорианскому календарю как государственный праздник

Праздник в этот день отмечают, в частности, примерно 11 тысяч религиозных католических и протестантских общин.

Украина второй год подряд отмечает как государственный праздник Рождество по григорианскому календарю, то есть 25 декабря.

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Праздник в этот день отмечают, в частности, примерно 11 тысяч религиозных католических и протестантских общин.

В полночь в храмах прошли праздничные мессы. Самая массовая – в соборе Святого Петра в Ватикане. Ее провел папа Римский Франциск, который призвал людей остерегаться материализма и помнить о бедных, пишет "Радио Свобода".

Кроме того, 25 декабря Рождество празднует также большинство православных церквей мира, которые перешли на новоюлианский церковный календарь, за исключением Пасхи и связанных праздников. Новоюлианский календарь совпадает с григорианским.

В Украине второй год подряд 25 декабря является официальным выходным днем. Верховная Рада Украины 16 ноября 2017 года одобрила законопроект об объявлении выходным 25 декабря. 29 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.

В Украине выходным есть и 7 января, когда отмечают Рождество Христово по юлианскому календарю (празднуют Украинская, Русская, Грузинская, Сербская, Польская и Иерусалимская православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь). Одновременно католическое Рождество, которое отмечают не только римо-католики, но и протестанты и представители ряда поместных православных церквей 25 декабря, раньше было в Украине рабочим днем.