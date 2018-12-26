Гороскоп на январь 2019: счастливчики и лузеры месяца

Счастливчиками месяца станут Козероги, Весы, Овны и Раки.

Астролог Влад Росс составил гороскоп для каждого из знаков Зодиака на январь 2019 года.

Об этом пишет "Главред".

Счастливчики января:

Козероги. Несмотря на то, что Марс и Сатурн сходятся, но происходит это в Козероге, где они получают обитель и экзальтацию. Козероги в январе, особенно в конце месяца, смогут пробивать любые стены, преодолевать любые препятствия. Они будут добиваться своего, достигать целей, особенно – в работе, карьере. У Козерогов будут прекрасные возможности для того, чтобы преобразить свою жизнь и деятельность.

Весы. Благоприятным январь будет и для Весов. Особенно удачно у них будут складываться поездки и все дела, связанные с недвижимостью. Также все хорошо у них будет в семейных делах: их ждут объединения, сплоченность, теплые отношения с родственниками, участие в семейных событиях. Кроме того, в январе их может ждать переезд из одной страны в другую или из одного города в другой, и эти переезды будут благоприятными.

Овны. Овнов тоже ждет блестящее время, особенно это будет касаться их бизнеса. Марс войдет в зодиакальный знак Овна, а это значит, что представители этого знака весь месяц будет обладать мощной энергетикой. Многое из того, что Овны не успели сделать в 2018 году, они смогут "разрулить" в начале 2019 года, причем с большой вероятностью – весьма успешно. Их ждет удача в новых начинаниях, спонтанных и неожиданных решениях.

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Раки. Хорошая ситуация сложится в январе и у зодиакального знака Рака. У них будут созревать какие-то долгосрочные планы и складываться долгосрочные тенденции в плане бизнеса, делового партнерства. Это будут очень долгосрочные тенденции – с прицелом на следующие годы. Также у Раков будут блестящие возможности для устройства на работу. Казалось бы, в этом плане январь – неблагоприятный месяц для всех, но для Раков все будет наоборот: им легко будет удаваться устройство на работу, находить новое дело.

Лузеры месяца:

Девы. Наиболее сложная ситуация в январе ждет представителей этого зодиакального знака. Девам будет все даваться непросто. Их может ждать низвержение с должности. Их инициатива будет наказуема, а за их промахами последует "расстрел на месте". Девам лучше расслабиться, отдыхать и не перенапрягаться. Я бы порекомендовал Девам в январе поехать куда-то отдохнуть.

Близнецы. Близнецов ждет очень критический период: споры, ссоры, противоречия, судебные разбирательства, финансовый подрыв, иллюзии, ложные убеждения и обманы. Очень сложный месяц во всех смыслах.

Рыбы. Непростым январь будет и для зодиакального знака Рыб. Они будут подвержены всякого рода манипуляциям. Тайные враги Рыб в январе могут получить над ними власть. Сложные ситуации возможны с близкими и родными, вплоть до того, что Рыбы могут переругаться, разойтись и забыть о существовании этих людей (это могут быть не только супруги, но и дети-родители, родственники, сестры-братья).

Стрельцы. У Стрельцов в январе будет очень много планов и проектов, но все они будут упираться в непреодолимые препятствия, встречать стены и преграды на своем пути. У них будет масса непредсказуемых ситуациях. Все у них будет складываться с точностью до наоборот и не так, как бы им хотелось.

Нейтральный месяц будет для:

Водолеи. В связи с разворотом Урана у Водолеев в первой половине январе все неожиданно будет идти "в масть", все будет складываться как нельзя хорошо: там пошел "на елку", там встретил любовь... У Водолеев в первой половине месяце все будет так – "на ловца и зверь бежит". Но во второй половине месяца удача может покинуть Водолеев. Это будет неблагоприятное время для начала новых дел и существенных изменений в жизни. Кроме того, в это время Водолеев могут подводить друзья, потому с ними следует быть весьма осторожными, так как друзья легко могут превратиться во врагов.

Львы. У Львов все будет наоборот: первая половина месяца будет никакая. В это время им лучше "залечь на дно" и отдыхать, любить и забыть про бизнес. Львы по своей натуре – игроки, но в первой половине месяца им лучше не играть, потому что они легко могут потерять целое состояние, если слишком увлекутся. Зато вторая половина января, особенно последняя неделя, у них будет удачной: расширение возможностей, открытие бизнеса, благоприятные стечения обстоятельств, нахождение себя в работе, деятельности, успешная смена места работы.

Скорпионы: У Скорпионов месяц будет контрастным: первая половина января будет благоприятной, а вторая – не очень. Так, в первой половине месяца их ждут неожиданные повороты судьбы, успех, благоприятные ситуации, связанные с финансовыми вложениями, удачи в фатальных и кармически неотвратимых ситуациях, встреча любви (Венера еще будет продолжать свое движение по зодиакальному знаку Скорпиона, потому представители этого знака могут влюбляться, особенно под Новый год, Рождество, на каких-то праздничных мероприятиях).

Тельцы. У Тельцов также месяц будет на контрастах, при этом первая половина его будет категорически неблагоприятной с массой неожиданных ситуаций и неприятных сюрпризов. И только ближе к концу января у Тельцов сложится хорошая ситуация, когда они смело могут искать свое предназначение и найти его, особенно в плане партнерства, денег, любви и возможностей обогащения.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году некоторые представители зодиакального круга смогут избавиться от финансовых проблем и разбогатеть.