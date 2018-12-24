"Какая грустная": Ани Лорак показала селфи, пока суд рассматривает ее развод

На фото Ани Лорак сидит в машине. Фанаты отметили, что певица очень грустная.

Певица Ани Лорак показала селфи в то время, как суд в Киеве начал рассматривать ее прошение о разводе с Муратом Налчаджиоглу.

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Фото она опубликовала в Instagram. На фото Ани Лорак сидит в машине. Подписчики отметили, что певица очень грустная.

"Такая уставшая", "Грустные глаза", "Не грустите, у вас все будет хорошо", "Глазки грустные , безумно красивая женщина", "Такие грустные глаза", "Грустная, после суда! Сил вам побольше", - пишут в сети.

Как сообщалось, в Шевченковском районном суде Киева началось рассмотрение иска Ани Лорак о разводе с Муратом Налчаджиоглу.