цей матеріал доступний українською

"Какая грустная": Ани Лорак показала селфи, пока суд рассматривает ее развод

13:31, 24 декабря 2018
Общество
583 0
Ани Лорак разводится с мужем / instagram.com/anilorak

Читайте такжеАни Лорак впервые вышла в свет после новости о разводе

Фото она опубликовала в Instagram. На фото Ани Лорак сидит в машине. Подписчики отметили, что певица очень грустная.

"Такая уставшая", "Грустные глаза", "Не грустите, у вас все будет хорошо", "Глазки грустные , безумно красивая женщина", "Такие грустные глаза", "Грустная, после суда! Сил вам побольше", - пишут в сети.

Как сообщалось, в Шевченковском районном суде Киева началось рассмотрение иска Ани Лорак о разводе с Муратом Налчаджиоглу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ани Лорак#певица Ани Лорак