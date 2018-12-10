Показала все: Лобода выступила в дерзком мини (фото)
14:24, 10 декабря 2018Общество
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Фото Лободы с откровенным декольте - не редкость.
Лобода "засветила" стройные ноги / фото instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода похвасталась в сети фото со своего выступления.
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На опубликованном в Instagram снимке артистка появилась в "опасном" блестящем мини с "экстремальным" декольте.
"Красивые ноги", "Секс", "Ох, и ноги", "Очень крутой лук", - пишут в комментариях под фото.
Как сообщалось, в московском клубе ICON состоялся закрытый концерт лидера немецкой группы Rammstein. Выступление Тилля Линдеманна посетила и певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с музыкантом.
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