Закрылись в гримерке: Лобода "засветилась" на концерте лидера Rammstein в РФ (фото)

Солиста Rammstein называют возлюбленным Светланы Лободы.

В московском клубе ICON состоялся закрытый концерт лидера немецкой группы Rammstein. Выступление Тилля Линдеманна посетила и певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с музыкантом.

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Об этом пишет "Дни.ру". По данным издания, артистка подъехала к служебному входу на люксовом авто. Рядом с ней находилась старшая дочь Ева. Правда, на концерт девочка не попала из-за жесткого возрастного ограничения мероприятия. Лобода в сопровождении охраны прошла в здание, где наблюдала за концертом из VIP-ложи.

Певица выбрала для вечера шубу со звериным принтом и солнцезащитные очки. Сразу после концерта Светлана и Тилль уединились в гримерке музыканта.

Напомним, что солиста Rammstein называют возлюбленным Светланы Лободы. Именно немецкого музыканта считают отцом младшей дочери певицы, которая появилась на свет в мае 2018 года в одном из лучших роддомов Лос-Анджелеса. Сама исполнительница не афиширует отношения с отцом Тильды, скрывая от фанатов его имя. Однако после того, как Линдеманн забрал Лободу из больницы, сомнений у поклонников не осталось.