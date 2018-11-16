День студента: когда отмечают и история праздника

День студента в Украине официально отмечают 17 ноября.

Ежегодно в мире 17 ноября отмечают Международный день студентов. В Украине же в этот день празднуют уже второй День студента в году.

Когда отмечают День студента в Украине

В Украине День студента отмечают два раза в год. Первый раз 25 января, в этот же день православные христиане празднуют Татьянин день. Второй раз 17 ноября в международный день студенчества.

День студента 17 ноября установлен в Украине указом президента от 16 июня 1999 года.

История Дня студента

Две даты празднования Дня студента связаны с разными историческими событиями.

17 ноября называют также днем международной солидарности студентов. 16 ноября 1939 года в оккупированной нацистами Чехии студенты вышли на демонстрацию, посвященную годовщине образования Чехословакии. Оккупационные войска разогнали демонстрацию, убив при этом одного из студентов. Его похороны переросли в массовые акции протеста, в результате которых были арестованы и помещены в концлагерь более 1200 студентов. Девятерых активистов студенческого движения казнили в тюрьме.

Решение каждый год отмечать День студента 17 ноября было принято спустя три года, в 1942 году на Международной встрече студентов, боровшихся против нацизма, в Лондоне.

День студента 25 января имеет более позитивную историю. В этот день в 1775 году российская императрица Елизавета открыла первый в империи университет в Москве. С тех пор эта дата ассоциируется со студенчеством.

Традиции Дня студента

Особых традиций празднования дня студента нет. Каждый отмечает этот праздник по-своему.

Однако в последние годы студенческие самоуправления университетов устраивают в этот день вечеринки.

Часто в этот день кафе, рестораны и клубы предлагают особые акции и скидки для студентов.