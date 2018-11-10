"Только с мужчинами": астролог рассказал об изменах Галкина Пугачевой

По словам астролога, любовником Галкина является Филип Киркоров.

Судя по гороскопу, у Аллы Пугачевой и Максима Галкина, скорее всего, чисто платонические отношения.

Об этом рассказал "Главреду" астролог Влад Росс, комментируя слухи о возможном разводе пары.

"Максим Галкин со своей Венерой и Солнцем попадает в Дом Дружбы на ее (Пугачевой) Уран. Поэтому вполне возможно, что сексом они особо и не занимаются. Но, несмотря на то, что Алла Пугачева – человек, который не прощает обид, точки соприкосновения с Галкиным у них есть. Овен Пугачева и Близнецы Галкин в конечном итоге всегда могут договориться", - отметил Росс.

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По словам астролога, Галкин предпочитает мужчин, и если и изменяет Пугачевой, то только с ними.

"Похоже, что у Максима Галкина было гораздо больше отношений с его любовником Филиппом Киркоровым. Он, кстати, и познакомил Галкина с Пугачевой. Насколько я знаю, Максим предпочитает мужчин – это не удивительно для человека, который побывал в московской тусовке. Потому, если он и изменяет Алле Борисовне, то только с мужчинами", - заявил Росс.

Астролог допускает развод Галкина и Пугачевой, но через какое-то время.

"По их гороскопу прямо сейчас не виден развод. Со временем, скорее всего, они расстанутся, но не сейчас. Пока что Галкин и Пугачева еще поживут вместе", - резюмировал астролог.

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Как сообщал УНИАН, в октябре в российской прессе появились слухи о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По информации росСМИ, причиной возможного расставания пары якобы является роман юмориста с телеведущей Юлией Барановской. По слухам, ведущая беременна от супруга Примадонны.

Напомним, Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. А 18 сентября 2013 года на свет появились их дети Гарри и Лиза, двойняшек вынашивала суррогатная мать, но их биологическими родителями являются Алла и Максим.