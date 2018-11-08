Звезда "Дизель шоу" впервые обратился к поклонникам после трагического ДТП (видео)

Ранее в пресс-службе коллектива сообщили, что было принято решение об отмене всех сценических концертов до конца 2018 года.

Актер "Дизель шоу" Евгений Сморигин на странице в Instagram рассказал о своем самочувствии.

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Ранее в пресс-службе коллектива сообщили, что было принято решение об отмене всех сценических концертов до конца 2018 года, а Сморыгину прописан постельный режим. 8 ноября артист записал видеообращение, в котором поблагодарил поклонников за поддержку.

"Спасибо вам всем за слова поддержки в наш адрес! Ваша вера, ваша любовь окрыляет, прибавляет сил, и надеюсь, вдохновит на будущие концерты! Пока рано говорить, о чем то конкретном, всем нужно отойти физически и тем более морально", - сказал он, едва сдерживая слезы. "Надеюсь, что в скором времени мы найдем в себе силы, и будет стараться вас радовать", - добавил Евгений.

Как сообщал УНИАН, 20 октября под Киевом произошло ДТП, в котором столкнулись автобус с артистами "Дизель Шоу" и грузовик. Авария произошла утром на Житомирской трассе. В результате ДТП скончалась любимица публики Марина Поплавская.