Шпагат в воздухе: Злата Огневич показала идеальную растяжку (видео)

Доброго ранку! 💋🙌🏽 А Ви пам’ятаєте, що свій день МИ розпочинаємо зі спортивних тренувань? 🏃🏻‍♀️🧘🏽‍♀️ Всім бадьорого дня! 😃🍁 . Студія @versalskaya @graces_studio_vversalskaya . . . #златаогневич #zlataognevich #sport #stretching #health #lifestyle #healthylifestyle #training #activity #stretching #stretch #fitbody #kiev #ukraine

A post shared by ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) on Nov 6, 2018 at 12:17am PST