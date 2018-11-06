Шпагат в воздухе: Злата Огневич показала идеальную растяжку (видео)

Звезда также призналась, что научилась садиться на шпагат уже давно, для этого ей понадобилось чуть меньше года.

Украинская певица Злата Огневич показала, как выглядит ее бодрое утро. На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео с тренировки.

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В ролике звезда продемонстрировала невероятную растяжку - Злата села на шпагат в воздухе.

"Доброе утро! А вы помните, что свой день мы начинаем со спортивных тренировок? Всем бодрого дня!" - подписала видео Огневич.

Звезда также призналась, что научилась садиться на шпагат уже давно, для этого ей понадобилось чуть меньше года.