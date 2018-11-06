Шпагат в воздухе: Злата Огневич показала идеальную растяжку (видео)
Украинская певица Злата Огневич показала, как выглядит ее бодрое утро. На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео с тренировки.
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В ролике звезда продемонстрировала невероятную растяжку - Злата села на шпагат в воздухе.
"Доброе утро! А вы помните, что свой день мы начинаем со спортивных тренировок? Всем бодрого дня!" - подписала видео Огневич.
Звезда также призналась, что научилась садиться на шпагат уже давно, для этого ей понадобилось чуть меньше года.
Доброго ранку! 💋🙌🏽 А Ви пам’ятаєте, що свій день МИ розпочинаємо зі спортивних тренувань? 🏃🏻♀️🧘🏽♀️ Всім бадьорого дня! 😃🍁 . Студія @versalskaya @graces_studio_vversalskaya . . . #златаогневич #zlataognevich #sport #stretching #health #lifestyle #healthylifestyle #training #activity #stretching #stretch #fitbody #kiev #ukraine