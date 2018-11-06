"Совершенно чудовищно": на пропагандистский фильм "Крымский мост" обрушился шквал критики

Крупнейшая в мире база данных по фильмам и кинематографистам IMDb дает фильму "Крымский мост" оценку 1,6 из 10.

В России подвергли критике фильм "Крымский мост", снятый продюсером и режиссером Тиграном Кеосаяном по сценарию его жены, шеф-редактора пропагандистского Russia Today Маргариты Симоньян.

По состоянию на 5 ноября, на российском сайте "Кинопоиск" фильм "Крымский мост" оценили 5481 зрителей, рейтинг картины составляет 2.738 из 10. Крупнейшая в мире база данных по фильмам и кинематографистам IMDb дает фильму оценку 1,6 из 10, передает "Крым.Реалии".

Известный российский кинокритик Антон Долин отметил, что "эта картина похожа на слегка спятившую машину времени".

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"Говоря о событиях 2018 года, она переносит нас одновременно и в 1930-е, когда в отечественном кинематографе были приняты бодрые производственные кинороманы о больших стройках (по всему похоже, что в Крыму тоже строят коммунизм), и в 1990-е, когда в России делалось жизнерадостное, аляповатое и безразличное к каким-либо ожиданиям реального зрителя кооперативное кино", – говорится в рецензии Долина, опубликованной на сайте "Медуза".

Российское издание "Афиша" публикует рецензию кинокритика Егора Беликова, который после просмотра картины утверждает, что "это все совершенно чудовищно и достаточно невыносимо, чтобы о фильме никогда больше не вспоминать".

"Крымский мост. Сделано с любовью!" – это, возможно, самая странная, перверсивная и потому непреднамеренно смешная попытка потратить государственные деньги на фильм, который решено было снять по важному поводу. Надо было отметить открытие моста – и сняли фильм", – пишет в своей рецензии Беликов.

В российский прокат пропагандистская картина вышла 1 ноября.