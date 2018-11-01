Известный российский певец стал отцом в 69 лет
21:05, 01 ноября 2018Общество
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Градский стал отцом в четвертый раз.
Избранница Александра Градского младше его на 32 года / фото instagram.com/paparatsi_non_stop
Российский певец и композитор, один из наставников шоу "Голос" в РФ Александр Градский стал отцом в четвертый раз.
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Гражданская супруга Марина Коташенко родила артисту сына. Малыша назвали Иваном, передают Dni.ru.
Малыш стал четвертым ребенком для Градского и вторым для его избранницы. Избранница певца младше его на 32 года.
Влюбленные вместе с 2003 года, в 2014-м у них родился сын Александр. У Градского есть двое старших детей – 37-летний Даниил и 32-летняя Мария.
Ранее СМИ сообщали, что сразу две голливудские актрисы забеременели. Николь Кидман и Джулия Робертс готовятся в очередной раз стать мамами.
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