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Известный российский певец стал отцом в 69 лет

21:05, 01 ноября 2018
Общество
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Избранница Александра Градского младше его на 32 года / фото instagram.com/paparatsi_non_stop

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Гражданская супруга Марина Коташенко родила артисту сына. Малыша назвали Иваном, передают Dni.ru.

Малыш стал четвертым ребенком для Градского и вторым для его избранницы. Избранница певца младше его на 32 года.  

Влюбленные вместе с 2003 года, в 2014-м у них родился сын Александр. У Градского есть двое старших детей – 37-летний Даниил и 32-летняя Мария.

Ранее СМИ сообщали, что сразу две голливудские актрисы забеременели. Николь Кидман и Джулия Робертс готовятся в очередной раз стать мамами.

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Теги: #Россия#певец