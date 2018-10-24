Языковые квоты могут распространить на печатные СМИ

По словам Виктории Сюмар, введение квот должно быть поэтапным.

Языковые квоты могут распространить на печатные средства массовой информации.

Об этом сообщает газета Верховной Рады "Голос Украины", отмечая, что после принятия в первом чтении закона "Об обеспечении функционирования украинского языка", некоторые издатели скептически отнеслись к некоторым положениям законопроекта.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила: "Мы включились в подготовку поправок к законопроекту об украинском языке в контексте поэтапного перехода на украинский язык печатных изданий".

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По ее словам, введение языковых квот на телевидении и радио имело позитивные последствия в виде создания рабочих мест.

"Когда внедрялись языковые квоты на телевидении и радио, это делалось с очень простой целью — для создания рабочих мест. Украинские песни на радио — это работа и для музыкальных групп, и для студий звукозаписи. На телевидении после введения квот заметно увеличилось количество украиноязычных телепередач, снятых украинцами и в Украине. Это юмористические шоу и познавательные программы, телепрограммы и фильмы. Мы фактически запустили производство украинского кино и сериалов. А это — и актеры, и режиссеры, и авторы сценариев — огромный пласт креативного класса, который получил работу", - отметила Сюмар.

По мнению председателя профильного комитета, в настоящее время существует проблема того, что украинцев приучили читать на русском. Квоты для печатных СМИ, по ее мнению, эту проблему решат, однако есть и вероятность увеличения контрабанды русскоязычных СМИ с востока.

Сюмар отметила, что введение квот должно быть постепенным, чтобы "отрасль имела возможность выжить, и журналисты, верстальщики и редакторы не потеряли работу".

"Как вариант — можно выделить два-три года, в течение которых издание заставят перейти на украинский язык. Или же предложат поэтапное внедрение — в течение первого года 25 процентов украинского, второго — 35, далее — 50", - говорится в сообщении.

Сюмар также подчеркнула, что квоты не должны распространяться на издания, которые выпускаются на языках Европейского Союза.

"Мы должны быть заинтересованы в том, чтобы наши дети, ученые, любой желающий имел возможность читать периодическую прессу на английском, немецком или французском языках", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д авторства группы народных депутатов).