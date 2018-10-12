ЕС рекомендует Украине передать в Венецианскую комиссию на проверку проект закона о языке

В ЕС подчеркнули, что во время подготовки предложений ко второму чтению украинский парламент должен провести консультации со сторонами, на которые влияет новое законодательство, включая представителей национальных меньшинств.

В Европейском Союзе рекомендуют Украине направить принятый в первом чтении проект закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д) на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза, переданном УНИАН европейскими дипломатами.

В ЕС выразили позицию в отношении принятого на прошлой неделе Верховной Радой в первом чтении законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

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"Нам известно, что украинский парламент принял проект закона о языке в первом чтении. Украина должна и впредь соблюдать свои международные обязательства, в том числе на основе Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", - говорится в заявлении.

Также в ЕС отметили, что им известно о других законопроектах, направленных в парламент группой народных депутатов.

В связи с этим подчеркивается, что дальнейшая подготовка соответствующего законодательства должна соответствовать европейским стандартам и учитывать мнение национальных меньшинств.

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"Любое возможное новое законодательство в этой области должно обеспечивать соблюдение соответствующих международных и европейских стандартов и опираться на широкий консультативный процесс с привлечением всех заинтересованных сторон, в том числе на меньшинства", - отмечается в заявлении.

"Рекомендуется представление новых законодательных предложений Венецианской комиссии для принятия заключения", - заявили в ЕС.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д авторства народных депутатов).