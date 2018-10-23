"Что за копыта?": Лорак раскритиковали в Instagram за неудачный образ
11:09, 23 октября 2018Общество
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Лорак нарвалась на критику из-за неудачной обуви.
Instagram Ани Лорак
Опальная украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками снимком в черном обтягивающем платье, и нарвалась на критику из-за неудачной обуви.
Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.
Instagram Ани Лорак
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Массивные ботинки привлекли внимание подписчиков, они назвали их "копытами".
"Обувь может быть и классная, но вам она не подходит. Слишком грубо смотрится", "Вот это страшная обувь", "Босоножки ужасные", "Что за копыта на ней?", - писали комментаторы.
Как сообщал УНИАН, Лобода в блестящем мини покорила сеть.
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