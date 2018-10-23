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"Что за копыта?": Лорак раскритиковали в Instagram за неудачный образ

11:09, 23 октября 2018
Общество
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Instagram Ани Лорак

Опальная украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками снимком в черном обтягивающем платье, и нарвалась на критику из-за неудачной обуви.

Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Instagram Ани Лорак

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Массивные ботинки привлекли внимание подписчиков, они назвали их "копытами".

"Обувь может быть и классная, но вам она не подходит. Слишком грубо смотрится", "Вот это страшная обувь", "Босоножки ужасные", "Что за копыта на ней?", - писали комментаторы.

Как сообщал УНИАН, Лобода в блестящем мини покорила сеть.

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Теги: #певица#Ани Лорак