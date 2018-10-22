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Прощать, но не забывать: в Торонто открыли мемориал жертвам Голодомора (фото)

10:43, 22 октября 2018
Общество
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Мемориал в Торонто / фото twitter.com/kmorcos_

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Об этом на своей странице в Twitter сообщил директор канадской программы развития при посольстве Канады в Украине Карим Моркос.

"Во время трогательной церемонии сегодня в Торонто официально открыт мемориал жертвам Голодомора. Господин Николай Латышко, который остался в живых после Голодомора и эмигрировал в Канаду, сказал присутствующим: "как христиане, мы должны уметь прощать, но мы никогда не должны забывать", - написал Моркос.

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Теги: #Украина#Голодомор