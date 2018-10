Прощать, но не забывать: в Торонто открыли мемориал жертвам Голодомора (фото)

В канадском городе Торонто состоялась церемония открытия мемориала жертв Голодомора.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил директор канадской программы развития при посольстве Канады в Украине Карим Моркос.

"Во время трогательной церемонии сегодня в Торонто официально открыт мемориал жертвам Голодомора. Господин Николай Латышко, который остался в живых после Голодомора и эмигрировал в Канаду, сказал присутствующим: "как христиане, мы должны уметь прощать, но мы никогда не должны забывать", - написал Моркос.

In a moving ceremony, today #Toronto officially unveiled its #Holodomor Memorial. Mr Mykola Lathysko, himself a Holodomor survivor who emigrated to Canada, recounted his experience and told the crowd: ‘as Christians, we should be able to forgive but we should never forget.’ pic.twitter.com/LxDzPy0Zbb