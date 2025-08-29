Порошенко признал УПЦ МП 'церковью агрессора', хотя сам годами был ее меценатом и прислуживал там пономарем, - эксперт

Заявление Петра Порошенко о необходимости запретить УПЦ МП противоречит его собственной позиции: сам политик много лет был связан с московским патриархатом - служил пономарем и был щедрым меценатом московской церкви, а сейчас, по сути, выступил против своих. Об этом написал политический эксперт Петр Олещук.

"Служитель московского патриархата Петр Порошенко почувствовал удачный политический момент и открыто выступил против своих. Он вышел с неожиданным заявлением: "УПЦ Московского патриархата должна быть признана тем, чем она является на самом деле - структурой Русской православной церкви, которая действует в интересах страны-агрессора". Как тут не вспомнить пословицу о том, что громче всех "лови вора!" кричит сам вор", - отмечает Петр Олещук.

По его словам, Порошенко, благодаря принадлежности к УПЦ МП, продвигался по политической карьере.

"И Янукович, и Азаров - бывшие руководители Порошенко (работал в их правительствах министром) - изображали из себя глубоко верующих людей, водили дружбу с главным попом Московии Кириллом и коллекционировали иконы. Поэтому Порошенко и служил в московской церкви для личной карьеры. В его архивах есть совместные фото с руководителями МП, а в интернете - изображения, где он в церковном облачении несет икону. Это еще раз доказывает, что для Порошенко вера всегда была инструментом политической карьеры", - пишет Олещук.

Эксперт напомнил также историю с Вадимом Новинским - известным лоббистом московского патриархата, который получил украинский паспорт по представлению Порошенко. В документе, который опубликовал эксперт, Петр Порошенко обращается к на тот момент президенту Януковичу и просит предоставить Новинскому гражданство Украины. При этом, политик перечисляет заслуги этого российского олигарха перед Украиной, которые заключаются в восстановлении храмов московского патриархата.

"Зачем Петр Порошенко открыто служил у русских попов? Потому что вера для него - это лишь часть предвыборного слогана - вместе с "армией", которую разворовали со Свинарчуками и "языком", который только под камеры у Петра Алексеевича - украинский, а во все остальное время - русский. Вот такой гибридный "АрМоВир" получается", - резюмировал Олещук.

Напомним, что по данным СМИ, Порошенко вел бизнес в РФ даже после аннексии Крыма. Также Порошенко является подозреваемым в государственной измене за сговор с РФ и боевиками "ЛДНР" во время боевых действий в 2014-2015 годах для закупки угля на оккупированном Донбассе. Он непосредственно давал указания договариваться с Путиным. В этот же период в интернете был опубликован разговор, во время которого Порошенко сказал Путину "Жму руку! Обнимаю!"